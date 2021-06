La Queen: “Cuando crecía, me hubiera encantado que un referente LGBTIQ+ me dijera que no tenga miedo a ser quien soy”

"Creé a La Queen para todas esas mariquitas que están creciendo y necesitan una luz que les diga `lo que importa es tu ser´", señala la influencer, actriz y cantante.

“La Queen está para decirles a ustedes que pueden llegar a donde quieran llegar. Que tienen que moverse, luchar por sus sueños obviamente. Pero creé a La Queen para todas esas mariquitas que están creciendo en la vida y necesitan una luz que les diga `no importa qué sos o cómo sos, lo que importa es tu ser´. No se encasillen, sean todo y a la vez nada. Fluyan” .

La Queen habla rápido y claro. Con una verborragia contagiosa que traspasa la virtualidad obligada. Escucharla de lejos da ganas de conocerla de cerca. Salir de fiesta. La Queen es un convite a llevarse puesto el mundo a pura carcajada.

Más de cien mil seguidores “megustean” sus publicaciones en las redes sociales y el video oficial del último tema musical “Yo sola puedo” arrasó con las visualizaciones a poco de su difusión. Desde Fuerte Apache se propuso llegar para quedarse y hacer historia.

"Yo sola puedo", La Queen





-¿Cómo elegiste tu nombre artístico?

-Me llamo La Queen por Reina, que es la enfermera que me encontró cuando mis papás biológicos me abandonaron en el hospital de Lanús. Además lo elegí por Queen, la banda de Freddie Mercury, y por el álbum de Nicki Minaj. Mi papá siempre me cantaba canciones de Queen. Es un homenaje a todos ellos.

-¿Tu papá adoptivo también te inculcó el amor por el barrio, no?

-Sí. Mi papá siempre me decía: “Vos sos de Fuerte Apache, entonces te va a costar el doble todo pero tenés que levantar la bandera de lo que sos”. Por eso con orgullo siempre voy a decir por el mundo que soy de Fuerte Apache, porque mis papás me enseñaron eso. También me enseñaron que estudie, que el conocimiento es lo que importa, lo que te saca adelante. Mi papá era un vendedor ambulante, vendía en la calle y nunca tuvo la oportunidad de ir al secundario. La vida no se lo permitió. Pero siempre me incentivó a estudiar y a luchar por lo que quiero.

"Fuerte Apache significa mi infancia, mi vida", dice La Queen.

-¿Qué significa Fuerte Apache para vos?

-Fuerte Apache significa mi infancia, mi vida. Significa ese abrazo familiar de vecinos, porque acá somos familia en el sentido de que nos conocemos. La verdad igual es que me sorprendió tanto amor hacia La Queen. Me gusta contar cuando grabé en el barrio el videoclip de la canción “Lo veo lo quiero”. Era la primera vez que salía montada. Imaginate, yo era una cosa toda rosa caminando por el Fuerte… Y me acuerdo que se me acercaron un montón de vecinos a decirme: “Queen me encanta lo que haces, te vi en la tele, qué bien nos representas”. Gente que me conoce de pibe, que sabe que la lucho día a día. Así que para mí el Fuerte Apache es orgullo, es cultura, es diversidad, es travestis, es trans, es drag queen, obvio que es fútbol también. Fuerte Apache es todo, como la vida misma.

-En alguna entrevista dijiste que has sentido mayor discriminación por ser de Fuerte Apache que por ser gay.

-Me pasaba muchísimo cuando iba a buscar trabajo. Mostraba el currículum con mi dirección, me preguntaban dónde quedaba y cuando contestaba que era el Fuerte Apache notaba que cambiaban la mirada. Era feo porque te sentís discriminado. Entonces me prometí no pasar más por esa situación. Dejé de buscar trabajo y fui por mi sueño, que es mostrar la música que hago, que hice en mi habitación toda la vida, mostrar lo que soy, mostrar mi personaje, a lo que vine al mundo que es a entretener. Me metí de lleno y por suerte salió re bien la metida. Saqué mi primera canción como la primera Drag Queen del país y fue una locura.

"Es muy importante la diversidad en los medios, porque sino ponemos a toda gente blanca y ¿dónde está la diversidad?", sostiene La Queen, que reclama más "personas gordas y gente negra" en la tele.

-¿Por qué fue una locura?

-Fue y es una locura diaria lo que pasa con La Queen. Recibir mensajes de chicos de 12 años que te dicen: “Gracias a vos y a lo que haces me abrí o le conté a mi familia que soy gay”. O que niños y adolescentes me cuenten que les cambié la vida por el simple hecho de aparecer en la televisión. Eso realmente es lo que a mí me da felicidad. Eso para mí es el éxito. Haber creado a La Queen y sentir la felicidad de empezar a romper estructuras. Es justamente lo que quise hacer desde el momento cero. ¿Sabes lo que me hubiese encantado tener una referente LGBT cuando estaba creciendo que dijera que no había que tener miedo de ser quien soy? Escuchar decir eso en la televisión o en una nota cuando estás creciendo es muy importante para un montón de pibes y de pibas.

-La importancia de la visibilización de colectivos sociales en los medios de comunicación, en la industria de la música, en la política, en el deporte… en todos los espacios.

-Exacto. Es muy importante la diversidad, porque sino ponemos a toda gente blanca y ¿dónde está la diversidad? ¿Dónde están las súper maricas por ejemplo? Cuando veo la tele quiero ver a una marica, necesito ver una persona gorda, necesito ver gente negra. No hay gente negra en la televisión argentina, no hay. ¿Anamá Ferreira y quién más? Nadie más, ¿entendés? Necesitamos diversidad y por eso cree a La Queen.

"Me moví al pop para representar lo que soy: La Queen es una popstar", asegura.

-Empezaste con el trap para apostar a la popularidad, ¿pero tu sueño siempre fue hacer pop?

-Siempre, sí. Empecé haciendo trap porque en 2019 era el furor, entonces pensé en meterme donde estaba todo el mundo para que me vieran. Pero nunca fue lo mío. Cuando ves a La Queen ves a una popstar. Yo siempre me la imaginé así además, porque es un estilo de pura alegría.

-¿Y cómo se dio ese giro de estilos?

-El año pasado cuando apareció la pandemia me dije: “Si este es el fin del mundo, yo antes tengo que hacer lo que me gusta. ¿Y qué es lo que me gusta? ¡El pop!” Costara lo que costara tenía que ser fiel a mí misma, porque es lo que digo siempre: sean fieles a ustedes mismos. Me moví al pop para representar justamente lo que soy. La Queen es una popstar.

"'Mi mundo' es el álbum para escuchar cuando estás limpiando y te cambia el humor. O para que pongas fuerte cuando se estén peleando en tu casa y necesites un abrazo", expresa sobre su trabajo.

-En agosto vas a presentar tu segundo álbum: “Mi Mundo”. ¿Por qué ese nombre?

-Trabajo en este álbum desde enero de 2021. Y lo llamé “Mi Mundo” porque justamente mi mundo es pop, es alegría, es fiesta, celebración, es diversidad para todos, todas y todes. Es un mundo donde podemos ser sin importar lo que seamos. Hombre, mujer… no interesa. Lo que importa es que seamos buenas personas. “Mi Mundo” es el álbum para escuchar cuando estás limpiando y te cambia el humor. O para que pongas fuerte cuando se estén peleando en tu casa y necesites un abrazo. Ahí voy a estar yo con ustedes a través de mi música. Quiero estar con la gente que se siente mal por el simple hecho de ser para decirles: “No, no, no estés mal porque no hay nada malo”.

-¿Cuántos temas tiene “Mi Mundo”?

-Son siete canciones. “Yo sola puedo” fue el tema opening, que ya fue lanzado en las plataformas hace poquitos meses. Es una canción bien popera, bien arriba, bien comercial. Y las otras seis canciones del álbum traen sonidos que en nuestro país se escuchaban y se perdieron. Creo que “Mi Mundo” realmente les va a encantar.

"A la canción 'Yo sola puedo' la escribí en un momento de gran depresión", admite.

-¿Qué historias contas en las canciones?

-Tenés de todo. Hay amoríos, pero empoderada. Más que eso, cuando ya superaste a esa persona y sos vos. Van a encontrar canciones de lugares a donde querer ir. En “Mi Mundo” vale expresar sensaciones que a veces parecen mínimas y sencillas pero que en realidad son importantes, porque lo que importa es tu ser, importa cómo te sentís. Porque a mí me importa cómo se siente la gente.

-En un contexto de luchas y de avances de los feminismos y del colectivo LGBTIQ+, ¿por qué decir “Yo sola puedo”?

-Esa canción la hice para mí. La escribí en un momento de gran depresión, estaba triste. Imaginate que logras probar un poco de la vida de una artista y de golpe llega una pandemia mundial y te lo saca. Eso me mató. Pero un día, a mitad del año pasado, me dije: “No loca, estás muy equivocada, vos no podes estar en la cama llorando, te levantás y haces una canción”. Y en ese momento me di la mano y me convencí de que iba a poder. Porque pude toda la vida, porque siempre fui yo hacia el mundo. Ese es el mensaje de la canción. No decir que no importa nada, obvio que importa y que entre todes podemos todo. El “Yo sola puedo” fue para recordarme no depender de nadie y luchar por mis sueños porque nadie iba a venir a buscarme para grabar canciones.

"Cuando se aprobó la ley del cupo laboral travesti-trans me puse a llorar. Cuantas muertes se hubieran evitado con el simple hecho de trabajar...", dice sobre la norma que sacó el Congreso la semana pasada.

-Desde la semana pasada el cupo laboral travesti-trans es ley en Argentina. ¿Cómo lo vivís?

-Es muy importante. Histórico. Me emocioné muchísimo, me puse a llorar cuando se aprobó la ley. Es un compromiso que le debemos a la gente trans y travesti desde hace tanto tiempo. Se podrían haber evitado tantas muertes, tantas infancias perdidas, tanto todo por el simple hecho de trabajar. ¿Entendes esa locura? Realmente no puedo creer que se debata una ley para permitir trabajar a personas por el simple hecho de ser. Es una locura. Todo el mundo debería trabajar y punto, pero bueno, como no pasa vamos a luchar y lo vamos a conseguir, como conseguimos el aborto, el matrimonio igualitario. Las maricas somos luchadoras desde que nacimos, siempre.

-¿Próximas metas?

-Lo primero que quiero es que se termine la pandemia. Creo que es lo que queremos todos. Después que todo el país escuche “Mi Mundo” cuando salga, eso sería muy importante para mí como artista. Por último, mi deseo personal es trabajar en televisión. Me encantaría entretener al público. Amo hacer reír a la gente, es hermoso ver una sonrisa. Entonces ojalá, en un futuro pueda trabajar en televisión.

SEGUIR LEYENDO: