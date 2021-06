El relato de una argentina sobre el derrumbe de un edificio en Miami: “Ha sido una tragedia”

LA vista aérea del colapso parcial del edificio perteneciente al Champlain Towers que se derrumbó en Miami

El derrumbe del edificio en la zona de Surfside de Miami generó conmoción tanto para los estadounidenses como para todos los extranjeros que viven en la zona. Así, una argentina que vive a cuatro cuadras del lugar del colapso relató cómo se vivieron los segundos siguientes al desastre y confirmó que ya hay ciudadanos argentinos buscando a familiares y conocidos entre los escombros.

Alicia Franchisena, una argentina que vive del alquiler de departamentos en Miami, reside en la zona de Surfside. En la madrugada, aseguró sentir una explosión, lo que la llevó a salir a la calle de manera inmediata.

“ Yo vivo a 4 cuadras de ahí. Escuché un estruendo y no sabía que era . Salí y empiezo a ver un montón de carros de bomberos. Cuando llego, ya estaba todo cerrado. Me dijeron que una de las torres se derrumbó parcialmente. Son 144 pisos en tota y se derrumbó parcialmente. No sé cuántos son los afectados”, afirmó Franchisena, en declaraciones a Radio Continental.

“Lo peor es que sucedió en medio de la madrugada. Aún no dieron cifras oficiales de muertos y heridos, pero la verdad es que ha sido una tragedia ”, argumentó la mujer.

Según Franchisena, ya hay familias argentinas buscando a seres queridos entre los escombros. “Sí, debe haber varios argentinos en el edificio. Esta es una zona muy buscada por los argentinos. Está muy cerca del shopping de Bal Harbour. Para que tengan una idea, hay argentinos que están buscando conocidos y familiares ”, explicó.

Aún se desconoce cuántos departamentos fueron los afectados por el derrumbe, June 24, 2021. REUTERS/Marco Bello

Franchisena reveló haber estado en contacto con unos conocidos argentinos que tenían a unos familiares residiendo en esos departamentos y se encontraban a la búsqueda.

“Vinieron los padres de unos argentinos escapando de la pandemia de Argentina y se quedaron en la casa de ellos. Mi amiga tiene departamentos en la playa, entonces, anoche decidieron venirse al departamento en la playa. Entonces, ahora no responden el teléfono y mi amiga está sumamente preocupada. Están armando listas de gente que está buscando a los familiares ”.

Franchisena, que se desenvuelve en el rubro inmobiliario, calificó como algo muy inusual el derrumbe de un edificio en Miami, ya que se trata de una ciudad que realiza constantemente controles de calidad a sus inmuebles.

“Yo alquilo departamentos. Acá esta todo muy regulado, a los 40 años se hace una inspección muy rigurosa de toda la estructura. Este edificio es del año 1981 y justo este año se cumplían los 40 años. Estimo que no se hizo el estudio que correspondía”, aseguró.

Y agregó: “De todas maneras, me parece muy extraño. No es fácil vivir en estos edificios. Los departamentos mas baratos cuestan 650 mil dólares y los hay hasta 3 millones de dólares , no se supone que es una cosa mal hecha”.

La estremecedora imagen de una cama marinera de dos niños en medio de la intemperie (REUTERS/Marco Bello)





Noticia en desarrollo