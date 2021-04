A los 28 perdió un embarazo de mellizos pero en plena pandemia la vida le dio revancha: fue mamá de trillizos

Melina Kenel (30) estaba aburrida en plena pandemia. Se puso a mirar el teléfono y encontró el “test del embarazo casero” en Tik Tok. Se lo hizo, y dio positivo. Más allá de que no tiene ningún respaldo científico, la idea le quedó en la cabeza.

Los días pasaron, Melina siguió con su vida junto a su pareja Sergio Martinez (39) y sus dos hijos Bautista (6) y Valentin (2). Pero no aguanto más, y quiso ir a lo seguro. “Me dijo que se iba hacer un test de embarazo. La verdad no nos habíamos cuidado, había chances” , le cuenta Sergio a Infobae, Sergio.

Se encerró en el baño de su casa en Moreno para hacerlo, y a los pocos segundos la prueba marcaba las dos rayitas confirmando que el embarazo era positivo. “Lo tomamos con alegría. Antes de la llegada de Valentin habíamos perdido otro embarazo de mellizos, así que fuimos con cautela” , recuerda.

Sergio y Melina se conocieron hace más de seis años por un amigo en común. Ambos son de zona oeste. Él es soldador, trabaja en una metalúrgica y ella es ama de casa. Siempre supieron que quería formar una familia numerosa. “Mi prima tiene mellizos, mi abuela también era melliza... pero yo les gané”, admite Melina entre risas.

Con la noticia del embarazo, Melina -que ya estaba con ocho semanas de gestación- se fue hacer la primera ecografía. “No la pude acompañar porque alguien se tenía que quedar con Valentin y Bautista”, cuenta Sergio.

Melina embarazada de 20 semanas junto a Valentin y Bautista

En el Sanatorio Oeste, Melina conoció al doctor Gerardo Machado, Jefe de Servicio de Tocoginecología. Él médico le practicó una ecografía endovaginal, estudio que permite saber con anticipación qué tipo de embarazo lleva adelante. Movió el transductor, fijó la vista en el monitor y le dijo: “No hay uno solo, son tres”.

Sergio recuerda que Melina “llegó a casa rara. le pregunté cómo le había ido y me dijo vamos a tener trillizos. Me paralicé, y le dije ‘¿mellizos?’ ‘No, trillizos’ me respondió. Llamé a mi hermana para contarle, y después le fuimos compartiendo la noticia a toda la familia”

El embarazo múltiple es muy poco común. El 99% de los casos de trillizos son por inseminación y el 1% no. Los chicos pertenecen a ese pequeño universo, explicó el doctor Machado, a cargo de seguir la gestación de Melina.

Los primeros días de enero en el segundo trimestre del embarazo de los trillizos

“Teníamos mucho miedo porque era de alto riesgo, en un contexto de pandemia peor. Nada fue fácil”, relata Sergio. La pareja tuvo que hacer malabares entre las aulas virtuales, el cuidado de la casa, el trabajo y los cuidados de salud.

El objetivo médico era llegar a las 28 semanas de gestación. Llegaron a la 33. “Ganamos un mundial”. El 8 de abril le realizaron la última ecografía, y programaron el parto para el día siguiente.

En neonatología donde permanecen hasta cumplir las 37 semanas

El gran día : 9 de abril de 2021

Al tratarse de un embarazo múltiple de riesgo se programó la cesárea siguiendo el concepto de parto respetado. “No solo pude entrar al quirófano acompañarla sino que los recibí en brazos a mis tres hijos Primero Joaquín con 2,020 kilos, después Simón 2,030 kilos y finalmente Luca, de 2,090 kilos” , dice Sergio.

El director del hospital del Sanatorio Oeste -Christian Remoliff- explicó que es la primera vez que ocurre un nacimiento de trillizos. “Estamos muy emocionados por la familia y todo el equipo que hizo posible la llegada de estos bebés”.

Los recién nacidos estarán en neonatología hasta la semana 37 para que se terminen de desarrollar. Ya les retiraron la sonda que los alimentaba, y Melina, que tuvo el alta a los tres días del parto, los amamanta cada tres horas. “Nos turnamos para estar con ellos y no descuidar a los otros dos que están en casa ansiosos por estar los siete juntos” , explica.

Valentin y Bautista todavía no conocen a sus hermanitos. “Los vieron por fotos, dado el contexto. Preguntan todo el tiempo por ellos, pero les mostramos fotos y ya le encontraron parecidos”. Los nombres de Joaquín, Simón y Luca los eligieron a último momento. querían tradicional. y fácil de recordar.

Ahora, a Sergio todos le preguntan cómo es ser papá de cinco varones. “Estoy muy feliz. Me dicen cómo voy a hacer con tantos hijos. Lo veo como una bendición. Por algo vinieron tres... ahora tenemos nuestro equipo de papi fútbol”.

Si bien Sergio tiene trabajo, las donaciones de pañales y leche son bienvenidas.. Los que quieran colaborar pueden hacerlo +54 9 11 6153-6993.

