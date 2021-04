16 voces que defendieron al medio ambiente a lo largo de la historia

Dieciséis voces esenciales en la defensa del medio ambiente

Maria Silbylla Merian

Además de auténtica pionera, esta alemana que vivió en entre los siglos XVII y XVIII fue una revolucionaria. No sólo por interesarse en la entomología -la ciencia que estudia a los insectos- sino por imponerse siendo mujer y escribir La oruga, maravillosa transformación y extraña alimentación floral en idioma alemán, cuando la lengua oficial de la ciencia en aquel momento era el latín.

Maria Silbylla Merian

En esas páginas, además de sus estudios sobre la metamorfosis de los animales, descollaban las delicadas ilustraciones que ella misma hacía. Entre otros descubrimientos que hizo durante su estancia en Surinam, detectó nueve especies de mariposas, dos de escarabajos y detalló cómo las orugas se alimentan de pequeñas plantas. Su trabajo fue muy importante para sentar las bases de la investigación sobre estos pequeños animales, la base de la cadena alimentaria.

David Attenborough

A los 94 años, el divulgador y naturalista inglés continúa atrapando audiencias de todo el mundo a través del canal BBC Earth. En 2020 estrenó en Netflix el que quizás sea su testamento ambientalista: Una vida en nuestro planeta. Allí advirtió que no sólo la emergencia climática es una amenaza contra la Tierra. Para él, la biodiversidad se ve resentida por la devastación de los ecosistemas, y reclama un cambio drástico en nuestra relación con los animales y la forma en que conseguimos nuestro alimento.

David Attenborough. EFE/EPA/PETER POWELL/Archivo

Durante más de 60 años dedicados al ambientalismo, y aún antes de que se hablara del cambio climático, el británico alertó sobre las transformaciones que sufría el planeta. Intrépido, audaz y profundo, Attenborough logró filmar en las geografías más inhóspitas del globo. Sus documentales Planeta Tierra y Planeta Azul son gigantescas lecciones que fascinaron a millones de jóvenes y los hicieron abrazar la misma causa que su autor.

Sylvia Earle

La llaman “La Dama de las profundidades” y el apelativo se lo ganó. A los 85 años, la bióloga marina, oceanógrafa y filósofa norteamericana busca alcanzar su objetivo de vida: que las áreas marinas protegidas tengan la misma superficie que la tierra. Casi una utopía, pero ella no ceja. Hasta el momento, apenas el 6% de los océanos están a salvo de la depredación. Pero el agua ocupa el 70 % del planeta.

Sylvia Earle (AP Photo/Alan Diaz, File)

Muy poca gente influyó tanto en conocer la biodiversidad marina como ella. Ya en 1964 fue la única mujer en ser parte de una fabulosa expedición que investigó el fondo marino en las islas Seychelles. Medio siglo más tarde, Earle puede contar que pasó más de 7 mil horas de su vida bajo la superficie del mar. Entre sus logros están, además, ser directora de la Administración Oceánica y Atmosférica Nacional de los Estados Unidos y la obtención del premio Princesa de Asturias de la Concordia en 2018.

Sheila Watt-Cloutier

La ambientalista canadiense de 67 años y origen inuit es una gran luchadora contra el cambio climático en el Ártico y defensora de los derechos humanos de los esquimales. De las primeras en hablar de sostenibilidad, inspiró el modelo actual de considerar al medio ambiente, la economía, la salud y la política exterior como un todo.

Sheila Watt-Cloutier REUTERS/Larry Downing

Escribió varios libros, entre los que se destaca El derecho a estar fríos. Entre 1995 y 2002 presidió el Consejo Circupolar Inuit, y entre entre el 2002 y el 2006 fue presidenta de la Conferencia Inuit del Círculo Polar, donde representó a más de 155 mil esquimales de Canadá, Groenlandia, Alaska y Rusia. Luego de esa distinción fue candidata al Premio Nobel de la Paz en el año 2007.

Jane Goodall

De niña, su padre -un hombre de negocios- le regaló un chimpancé de peluche, al que bautizó Jubilee. Ese pequeño obsequio le cambió la vida a esta etóloga y antropóloga inglesa, nacida en Londres en 1934.

Jane Goodall

Con apenas 23 años tomó las riendas de su destino y viajó a Kenia, al corazón de África, y allí trabajó con el famoso antropólogo Louis Leakey. A los 26 descubrió su lugar en el mundo. Se afincó en la reserva de Gombe Stream, en Tanzania. Durante medio siglo, allí estudió a los chimpancés. Fue ella quien descubrió la habilidad de los primates para fabricar y usar herramientas, lo que revolucionó todas las teorías del desarrollo de los seres humanos. Referente de su actividad, a los 87 años continúa activa y se la reconoce también como fundadora del Instituto Jane Goodall y el programa Roots & Shoots.

Vandana Shiva

Nacida en Uttaranchal, India, en 1952 -tiene 68 años- desde joven mostró su activismo por la defensa del medio ambiente. Influenciada por su madre, una agricultora con conciencia social, en 1973 ya se puso al frente de la lucha por detener la tala de árboles en el Himalaya.

Vandana Shiva en Buenos Aires (FINCA)

Tiene un doctorado sobre física cuántica, pero sin embargo su vida la dedicó a proteger la biodiversidad, luchar contra los alimentos transgénicos y la industria alimentaria y promover la agricultura ecológica. Su tarea es movilizar campesinos para adoptar una forma sostenible de agricultura. Creó Navdanya, una organización cuyo nombre significa “nueve cultivos”. Con ella lidera un movimiento que lucha por conservar las variedades de cultivos locales en peligro de desaparición y los reservorios de semillas.

Félix Rodríguez de la Fuente

En España, este divulgador de la naturaleza se hizo famoso por sus documentales, en especial El hombre y la Tierra, donde advirtió la desaparición de la fauna autóctona de la península ibérica. La defensa del lobo ibérico frente a quienes deseaban eliminarlo por su amenaza al ganado doméstico y la agricultura fue su mayor obsesión. A tal punto, que adoptó dos ejemplares a los que llamó Rómulo y Remo.

Felix Rodriguez de la Fuente (Wikipedia)

También fue un incansable viajero. Es singular su filmación de una carrera de trineos en Alaska. En el pináculo de su carrera como documentalista, y justo el día de su cumpleaños -14 de marzo de 1980- la avioneta en la que viajaba se precipitó a tierra por causas que aún se desconocen. Tenía 52 años.

Lois Gibbs

Esta activista por el medio ambiente fue una madre y ama de casa como tantas hasta 1978. En ese momento tenía 27 años y descubrió que las enfermedades que tenían a menudo sus hijos se debían a que la escuela donde iban estaba construida sobre un vertedero de desechos tóxicos.

Lois Gibbs con Jane Fonda REUTERS

Comenzó a liderar un movimiento vecinal en su barrio de Love Canal en Niágara Falls, en el estado de Nueva York. Al poco tiempo, reveló que no sólo la escuela, sino también todo el barrio había sido erigido sobre un basural. Con sus protestas logró que 800 familias fueran evacuadas. Ese impulso la llevó a fundar el Centro de Salud, Medio Ambiente y Justicia que se encarga de investigar las cuestiones ambientales de las ciudades. Por su labor ganó numerosos galardones, entre ellos el prestigioso Premio Godman de Medio Ambiente.

Sunita Narain

Es una escritora y activista india de 60 años que utiliza el conocimiento para luchar contra el cambio climático. Directora General del Instituto Indio de Investigaciones en el Centro de Ciencia y Ambiente, edita la revista quincenal “Down to Earth” sobre temas ambientales y fue co autora de un compendio sobre el Estado Ambiental de la India que se publicó en 1985.

Sunita Narain (Wikipedia)

Su principal aporte a la ecología fue el desarrollo que llevó adelante sobre los sistemas de gestión y apoyo financiero que se necesitan para la sostenibilidad de las acciones de los grupos verdes y la conciencia que los más pobres tienen sobre el ambientalismo. Trabaja a nivel global y local con temas de manejo de los recursos forestales y aquellos que se relacionan con el agua. En ese rol obtuvo el Premio Mundial del Agua por un estudio sobre recolección de agua de lluvia. En el año 2013, mientras recorría la India con su bicicleta, fue arrollada por un auto. Aunque el accidente le dejó secuelas, continúa con su labor.

Jacques Cousteau

A bordo del Calypso y como productor de documentales, fue sin dudas el oceanógrafo más famoso del mundo. Nacido en 1910 en Saint André de CubZac, Francia, de joven fue nadador. Se enroló en el ejército de su país y luchó en la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó el conflicto comenzó a investigar los océanos.

Jacques Yves Cousteau. EFE/ mkm/Archivo

La primera gran filmación que realizó fue en las costas de Túnez, cuando buscó a un buque hundido, el Mahdia. Allí, además de demostrar sus dotes en la práctica del buceo, se lució como diseñador de artefactos para inmersión. En La Valletta, capital de Malta, compró un viejo dragaminas, al que bautizó Calypso y convirtió en un espectacular buque oceanográfico. Escribió un libro, El mundo del silencio, que luego llevó a la pantalla grande. Con él ganó la Palma de Oro de Cannes y el Oscar al mejor documental. Con El mundo submarino, una serie de programas documentales, concientizó al planeta en temas de sobrepesca y distintas amenazas a la biodiversidad marina.

Berta Cáceres

Nacida en 1971 en La Esperanza, Honduras, luchó por el medio ambiente y el respeto a la naturaleza en medio de un entorno hostil. Su madre fue una activista que dio refugio a muchos salvadoreños en la guerra civil que azotó a ese país. Ella, criada en ese medio, pronto encaró sus propias batallas. Como defensora de los derechos de los indígenas a tener una tierra limpia fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una organización para la preservación del medio ambiente.

Berta Cáceres

Además de enfrentarse a empresas mineras y madereras, su principal enemigo fueron quienes proponían apoderarse de los ríos para la construcción de proyectos hidroeléctricos. Fue amenazada de muerte varias veces, no dormía jamás en la misma casa y no usaba teléfonos para no ser detectada. Su familia debió abandonar el país por el hostigamiento. El 2 de marzo de 2016, mientras peleaba contra la instalación de la usina hidroeléctrica de Agua Zasca, fue asesinada. Según la ONG Global Witness, Honduras es el país más peligroso para los ambientalistas.

Carl Sagan

Fue, sin lugar a dudas, el gran divulgador de la ciencia de los astros. Nacido en Nueva York, después de la Segunda Guerra Mundial estudió en la Universidad de Chicago, donde en 1954 se graduó en Artes con honores especiales, al año siguiente hizo lo propio en Ciencias y en 1956 obtuvo un máster en Física. En 1960 se doctoró en Astronomía y Astrofísica.

Car Sagan

A sus conocimientos le sumó un sentido único para convertir a la ciencia en un show. Quizás lo heredó de las largas horas que pasaba en el cine donde su padre trabajaba como acomodador. Con su programa Cosmos, muchos niños despertaron al asombro que genera el increíble espectáculo de las galaxias. Pero a su vez, generó una profunda conciencia sobre la pequeñez de la Tierra y la humildad que debería tener la raza humana en relación a la naturaleza. Ese fue su gran aporte al ambientalismo: hacernos entender que este es nuestro hogar, un punto pequeño en la inmensidad del espacio, y que debemos cuidarlo.

Wangari Maathai

Activista ambiental y bióloga keniata, durante su vida sufrió discriminación por su condición de mujer. Ya era miembro del parlamento de su país cuando su marido le pidió el divorcio. Además de acusarla de adulterio, adujo que era era “tenía una mentalidad demasiado fuerte para ser mujer”. Lo curioso es que ganó la contienda legal. Wangari declaró contra el juez y la sentenciaron a prisión.

Wangeri Maathai Reuters

Liberada, su lucha y su compromiso por las mujeres y el medio ambiente de su país no cejó. Promovió el ‘Movimiento Cinturón Verde’, un proyecto ambicioso por el que fueron plantados miles de árboles en Kenia. A partir del éxito de este emprendimiento, fue apodada como “Mujer árbol”. La tarea que llevó a cabo por el desarrollo sostenible hizo que el respeto a su persona tomara dimensión global. En el año 2004 ganó el Premio Nobel de la Paz. Tres años después, a los 71, falleció. En su memoria se entrega un galardón con su nombre para quienes luchan por la conservación de los bosques.

Gerald Durrell

Hijo de una irlandesa y un inglés, nació en Jamshedpur, India, en 1925, cuando era territorio de la Corona Británica. A los 3 años murió su padre y la familia regresó a Inglaterra. Pero antes, recuerda, visitó el zoológico local. Siempre dijo que eso le produjo una fascinación tan grande, que toda su vida fue marcada por ese hecho.

Gerald Durrell (Reuters)

Años más tarde fundó al Zoológico de Jersey, que con el tiempo se convirtió en en Jersey Wildlife Preservation Trust. Como naturalista publicó más de 30 libros sobre el mundo de la naturaleza. Para él, los zoológicos eran clave para preservar especies amenazadas. En 1958 organizó una expedición a la Patagonia Argentina para conseguir animales que luego introdujo en su propia reserva en los Estados Unidos. Su ideario se puede resumir diciendo que, para él, los zoológicos debía ser sólo una reserva para animales en peligro de extinción, cuyo salvataje y reproducción sólo se podía dar en forma controlada en cautiverio. Su amor por los animales fue tan grande que construyó su propia casa dentro de la institución que conducía. Murió en 1990.

Dian Fossey

Toda su vida la dedicó a luchar por la preservación de los gorilas de montaña. Nació en San Francisco, pero muy joven se trasladó a África. Allí, al igual que Jane Goodall, se contactó con Louis Leakey. Luego viajó hacia las montañas Virunga, en el Congo y más tarde al Parque Nacional de los Volcanes de Ruanda. Allí se estableció y fundó el Karisoke Research Center.

Dian Fossey (The Grosby Group)

Su libro Gorilas en la niebla fue un un best seller, Fossey pronosticó la extinción de este tipo de gorilas por la caza indiscriminada a la que eran sometidos. Pero el éxito de la publicación logró llamar la atención mundial y la matanza se detuvo. Quizás haya sido ese logro lo que le costó la vida. En esas mismas montañas que amaba, y con su propio machete, fue asesinada a los 52 años. Nunca se probó quién la mató. Se sospecha de uno de los jefes de las bandas locales de cazadores furtivos. Tras su muerte, un film protagonizado por Sigourney Weaver la inmortalizó.

Greta Thunberg

La joven sueca se transformó en un fenómeno mundial cuando polemizó nada menos que con Donald Trump, el entonces presidente norteamericano, en las redes sociales. Y no sólo con él, también lo hizo con Jair Bolsonaro y Vladimir Putin. Nació en Estocolmo en enero de 2003, y es hija de un actor y una cantante lírica. De joven fue diagnosticada con el Sindrome de Asperger, lo que le confiere ese aspecto serio.

Greta Thunberg REUTERS/Johanna Geron/File Photo

Comenzó a interesarse por el ambientalismo en la escuela. En 2018 decidió no asistir a clases en protesta por incendios forestales en su país. La forma de protesta fue sentarse frente al Parlamento sueco en el horario de clases. Y su demanda, que su país disminuyera las emisiones de carbono. Ayudada por las redes sociales, su discurso y su edad llamaron la atención del mundo. Su palabra firme y su discurso coherente -no viaja en avión y no come carne para disminuir la huella de carbono- la transformaron, hasta el día de hoy, con 18 años, en la inspiración de millones de jóvenes que desean un planeta más sano y sustentable.

