Los cortes en Neuquén continúan y se agrava el desabastecimiento, pese a la oferta de un bono de $ 10 mil durante tres meses

El Gobierno de Neuquén otorgó una “asignación COVID” al personal de salud de la provincia pero no hay acuerdo (Gentileza: El Digital Neuquén)

Los cortes de rutas y piquetes de trabajadores autoconvocados de la Salud que mantenían la circulación cortada en Vaca Muerta y otras zonas petroleras de la provincia de Neuquén continuaron hoy por séptimo día consecutivo, pese a que el gobierno de Omar Gutiérrez anunció un bono de 10 mil pesos durante tres meses a los manifestantes. La denominada “asignación COVID” fue la oferta que trató de destrabar un conflicto que compromete el abastecimiento de combustibles, alimentos y otros productos a una amplia zona de la Patagonia.

En qué consiste la “asignación COVID”

La asignación, que ya fue aprobada por el Gobierno de Neuquén, consiste en una suma adicional de 30 mil pesos para todos los trabajadores de la salud, que se abonará en tres cuotas de 10 mil pesos . La primera de ellas se depositará este mismo viernes, junto a la segunda cuota de 7500 pesos correspondiente a un bono de 15 mil pesos acordado previamente. Además, se prevé la realización de una nueva mesa de negociación en junio para ajustar la pauta salarial de cara al segundo semestre.

“Esta propuesta para los trabajadores de la salud es impulsada por el gobernador Omar Gutiérrez, en pos de solucionar el conflicto y en reconocimiento por la labor que realizaron durante el año pasado”, dijo el ministro de Economía e Infraestructura de la provincia, Guillermo Pons.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez

Por su parte, la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, manifestó: “La provincia ha planteado un máximo esfuerzo y entendemos que va a ser propicio para transcurrir estos meses hasta la mesa salarial de julio para enfrentar esta pandemia y ponerle fin a este conflicto”.

Además, aseguró que los trabajadores autoconvocados fueron escuchados por la provincia y, por ende, se espera que den por finalizadas las medidas de fuerza: “El Gobierno les pidió que levantaran las medidas de fuerza en las rutas y no accedieron. Ellos pidieron una mesa de diálogo, la provincia aceptó formar parte de un espacio de diálogo, les pidió que flexibilizaran esas medidas de fuerza y, a pesar de ello, sostuvieron esas medidas que no solo no se flexibilizaron, sino que se endurecieron, llegando ayer a 14 cortes en toda la provincia”.

La respuesta de los trabajadores de la salud

Los cortes de ruta en Neuquén comenzaron hace una semana

El delegado del personal autoconvocado, Marco Campos, manifestó en diálogo con Infobae que la “asignación COVID” otorgada “no cumple” con sus expectativas, aunque significa “un avance” en las negociaciones con el Gobierno. El martes por la noche las asambleas de los trabajadores en distintos puntos de la provincia aún continuaban debatiendo los pasos a seguir y, según pudo averiguar este medio, lo más probable es que continúen los cortes de ruta.

“ Nos dieron un bono por tres meses pero lo que pedimos nosotros es un aumento del sueldo básico , que nos devuelvan lo que deberíamos haber cobrado el año pasado según la inflación. Es un acuerdo que el Gobierno firmó el año pasado y no respetó”, aseguró Campos.

“Nosotros fuimos a una mediación judicial, donde nos llamaron a las dos partes. Estuvimos tres días tratando de llegar a un entendimiento con representantes del Gobierno y la verdad que fueron intransigente e irresponsables. Nos tuvieron horas dando vueltas sin decirnos una palabra acerca de los reclamos que venimos planteando. Así que ahora pasamos de no discutir nada a que ellos tengan que empezar a poner un poco de plata. Los trabajadores tenemos que rescatar eso como un paso adelante en la organización que estamos dando”, se sinceró.

Alejandra Jara, trabajadora del área de Radiología del Hospital Dr. Castro Rendon de Neuquén, también se mostró en desacuerdo con la asignación otorgada por el Gobierno: “No queremos un bono. Desde el año pasado se nos adeuda alrededor de un 40 por ciento. Nosotros teníamos un arreglo que estaba firmado con el Gobierno provincial de aumentos de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que no se concretó por la pandemia. Lo sostuvimos pensando que en cuanto mejoraran los ingresos de la provincia nos iban a pagar lo que nos deben”.

Los manifestantes exigen que el Gobierno cumpla con los aumentos sujetos al Índice de Precios al Consumidor, que se comprometió a otorgar el año pasado

“El gremio ATE, que en realidad nuclea a todos los empleados estatales, agarró la primera oferta que hicieron, que era de un 12 por ciento y después de un 15 por ciento para todos los organismos. Los trabajadores de la salud vivimos la pandemia y nos pareció totalmente absurdo que hayan aceptado esa oferta. Por lo tanto, de ninguna manera estamos dispuestos a seguir aceptando sumas en negro porque sabemos lo que significa eso para adelante. Nosotros buscamos una recomposición salarial, además de otros ítems”, explicó.

Por estos motivos, Jara aseguró que los cortes de ruta van a continuar, mientras debaten en asamblea otras medidas de fuerza: “Nosotros no estamos acostumbrados a esto. La gente tiene que saber que hace 40 días empezamos con este conflicto y hace seis que se corta la ruta. Pero todos los días anteriores a los cortes no tuvimos ninguna convocatoria de parte del Gobierno. Ahora salen a decir que hay que levantar los cortes y que mostremos buena predisposición, pero a nosotros no nos aseguraron nada. Si levantamos la medida no va a haber posibilidad de avanzar en nada”.

Los cortes

Choferes amenazaron a manifestantes que cortaban la ruta en Neuquén

Las manifestaciones se realizan en las rutas de Neuquén a la altura de Añelo, Zapala, Plaza Huincul, San Patricio del Chañar, Picún Leufú, Chos Malal y Villa La Angostura. Por los cortes se tuvieron que paralizar 40 equipos que las empresas petroleras tenían trabajando en la formación de Vaca Muerta, lo que afecta las proyecciones en el suministro de gas para el invierno y provoca pérdidas por 10 millones de dólares acumulados al martes.

Desde el lunes se registró desabastecimiento de combustible en las estaciones de servicio de YPF en Plottier y Neuquén, y en las ciudades rionegrinas de Cipolletti y San Antonio Oeste. Además, hay camioneros durmiendo a la intemperie en la ruta desde hace una semana.

Jara contó que se registraron incidentes y momentos de tensión con choferes en algunos de los cortes de ruta: “ Nosotros la estamos pasando re mal, nos amenazan con atropellarnos constantemente. Por eso tampoco es una opción levantar los cortes: sería tirar todo el esfuerzo a la basura”.

En el video, publicado en la cuenta de Facebook de una de las trabajadores de la salud que participa de un corte de ruta, se puede ver parte de un conflicto entre los manifestantes y choferes de camiones que no pueden avanzar. Tuvo que intervenir la Policía provincial para que no pasara a mayores.

SEGUIR LEYENDO: