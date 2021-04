Los abuelos de Uma: viven en Miami y para conectarse con su nieta argentina armaron un dúo musical que se volvió viral

Uma tiene dos años solo conoció estuvo dos veces con sus abuelos que viven en Miami, ellos decidieron conectarse a la distancia a través de la música

Allá por 1980 Mariel Rosetti (69) y Marcelo Itzcovitch (65) hicieron las valijas y volaron a Europa con una guitarra bajo el brazo. Apenas eran novios, soñaban con formar un dúo y contagiar con su voz y ritmo al Viejo Continente. Durante casi dos años recorrieron los pubs de España, Francia, Holanda y Bélgica. Pero la noticia de que serían padres de su primera hija, Jael (39), los hizo cambiar el rumbo.

“Había mucha competencia y para vivir de a dos podíamos hacerlo, ya con un hijo las responsabilidades eran otras. Por eso pusimos en pausa la música y empezamos a trabajar. Nos instalamos en el principado de Andorra porque nos encantaba el estilo de vida tranquilo, el contacto con la naturaleza y su gente” , le cuenta a Infobae Mariel, que desde 2005 vive en Miami junto a su marido.

La historia de Los Abuelos de Uma





Estuvieron viviendo casi 16 años en Europa. Marcelo, que es profesor de educación física, fue contratado para dar clases de gimnasia en diferentes escuelas. Mariel se dedicó a la crianza de sus hijos. La vida continuó, tuvieron a su segundo hijo -Nahuel (36)- y si bien la música pasó a un segundo plano siempre estuvo presente en la familia.

Por trabajo decidieron emigrar a los Estados Unidos con sus dos hijos ya adolescentes. Eligieron Aventura, en Miami, para echar raíces. “Los chicos terminaron el colegio, se formaron en la Universidad, aunque n unca dejamos de tener contacto con la Argentina porque todos nuestros amigos y familias siguen allí” , admiten.

Yael , días antes de dar a luz, sorprendió a su padre en Ezeiza. "Se destapó la panza para contarnos que se llamaría Uma".

Yael decidió estudiar psicología en Miami y hacer un master en la Argentina. “La apoyamos e incentivamos para que se conecte con nuestro país. Lo que jamás imaginamos es que encontraría al amor de su vida”, dice Mariel.

Abuelos primerizos y cantantes

Hace casi tres años se enteraron que iban a convertirse en abuelos. “En agosto de 2018 nos llamaron por videollamada. Cuando prendimos la cámara aparecieron Jael y su esposo con escarpines y baberos. Fue gracioso porque tardamos varios segundos para entender la feliz noticia”. cuentan.

El 28 de marzo de 2019 nació Uma en Buenos Aires, y Mariel y Marcelo pudieron estar presentes. “Cargarla en brazos fue un momento único e inigualable. Con los hijos uno aprende en el camino, con los nietos es diferente trasciende…”.

Los abuelos de Uma

Residiendo en Miami tuvieron que volver a casa. La visitaron otra vez cuando tenia seis meses y el plan era verla para su primer año de vida. “Teníamos pasaje para el 20 de marzo del 2020 y llegó la pandemia. Nos suspendieron el vuelo y cerraron las fronteras. Sentimos frustración, desasosiego..... no sabíamos cómo lo íbamos a transitar, ni hasta cuando estaríamos separados”.

Uma cumplió su primer año y los abuelos se propusieron rescatar su viejo amor por la música y achicar la distancia.

Uma al ritmo de sus abuelos

En pleno confinamiento decidieron componer una canción inspirada en los peluches de su nieta. “Hicimos un video casero desde la cocina, una pequeña melodía con cada uno de los personajes que veía cada vez que hablaba con ella por videollamada” . Así salió el primer tema, con una melodía pegadiza y una letra que dice: ”hay un elefante que se llama dante y tiene la trompa adelante...”.

Se lo mandaron por whatsapp. “Mi hija se lo puso y Uma quedó perpleja”, cuentan. Entonces les pidieron más: “Ma, hacete otro, este te quedo divino” , le comentó Yael.

Los Abuelos de Uma: A Lavarse las Manitos





Con gran entusiasmo crearon otras letras en ritmos y estilos como el rock, el twist, el huayno, el pop y el candombe. “ Encontramos la forma perfecta de comunicación con nuestra nieta” , dicen emocionados.

Cuando tuvieron suficientes canciones, a instancias de su familia, las reunieron en un canal de Youtube llamado Los abuelos de Uma. “No sabía ni lo que era, me tuvo que instruir mi familia”, admite Mariel.

Ahora Uma no es la única fan. Con el crecimiento en las redes sociales, otros chicos disfrutan de las melodías. “Hay una mamá que me escribe agradeciendo el trabajo porque su hija se va a dormir con nuestra canción de cuna. Me cuenta que cuando nos escucha en la cama entra en una especie de relajación que la induce a descansar. Eso es muy gratificante”.

No solo eso, un productor musical, Adrián Antoine, los contactó. “Nos escribió para que profesionalizamos lo que veníamos haciendo hasta ahora. Elegimos diez temas y ya estamos grabando nuestro primer disco. Dejamos de hacerlo desde la cocina de casa y pasamos a un estudio”.

Los Abuelos de Uma: El Rock del Achisssss





El dúo pegó tanto que una vez que terminen la grabación podrían presentarla en compañías y concursos. Pero ellos van paso a paso. “Recién estamos reuniendo el material. Nos entusiasma, aunque nuestro propósito inicial ya está cumplido es conectar con Uma. La ilusión de verla bailar, cantar y tararear con nosotros... es única “.

-¿Cómo es Uma?

-Es un ser maravilloso, lleno de luz. Nos colma el alma. A todos los abuelos les pasa lo mismo. Todo lo que nos habían anticipado es así con un nieto. Es ir un poco más allá, trascender...

Los abuelo de Uma ganan fans en las redes (@losabuelosdeuma)

Este 2021 esperan reencontrarse con Uma para compartir momentos en vivo. “Vamos a ver como reacciona…” , dicen ansiosos. Los abuelos esperan ahora su segundo nieto, Enzo, de su hijo Nahuel. Pero aseguran: “Los Abuelos de Uma podrán abarcar a todos los nietos que vengan”.

Casi 40 años más tarde, en plena pandemia, esta pareja que voló a Europa deseando formar un dúo cumple su sueño de una manera distinta, con letras propias hechas con amor y dulzura. “Nos reencontramos con nuestra pasión, con lo que nos gusta, con lo que nos motiva y hace felices, nos hace recordar que los sueños nunca nos abandonan”.

SEGUIR LEYENDO: