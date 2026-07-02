Crimen y Justicia

Apuñalaron en el pecho a un hombre y lo abandonaron en plena calle de Río Gallegos

La víctima sufrió una herida en la axila izquierda que compromete sus órganos vitales. Hay dos sospechosos detenidos, que se encuentran incomunicados

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La víctima continúa internada en terapia intensiva (Google Maps)
La víctima continúa internada en terapia intensiva (Google Maps)

La Policía de Santa Cruz detuvo a dos hombres de 37 y 26 años acusados de apuñalar a otro de 27 en un asentamiento de Río Gallegos. La víctima permanece internada en la unidad coronaria del Hospital Regional con pronóstico reservado tras recibir una herida de arma blanca que le perforó el corazón.

Un vecino que celebraba su cumpleaños en las inmediaciones escuchó ruidos compatibles con una pelea y decidió acercarse a uno de los pasillos del barrio, cerca de la intersección de calle La Paz y Ayohuma. Fue ahí donde vio a César F. tirado en el suelo, por lo que decidió llevarlo al Hospital Regional junto a otro vecino, según indicó la Policía de Santa Cruz, mediante redes.

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La víctima ingresó con una herida cortopunzante en el lateral izquierdo del tórax, a la altura de la axila, que comprometía órganos vitales. Los médicos determinaron que la lesión había afectado el corazón y lo intervinieron de urgencia. “El damnificado, quien fue intervenido quirúrgicamente de urgencia, continúa bajo observación médica con pronóstico reservado”, indicaron. Las autoridades abrieron una investigación con dos hipótesis sobre el móvil del ataque: una pelea entre conocidos durante una reunión donde se consumía alcohol y un posible ajuste de cuentas. Por el momento, ninguna fue confirmada oficialmente.

De acuerdo con los datos publicados por el portal La Opinión Austral, personal de la División Gabinete Criminalístico inspeccionó el lugar señalado como escena del ataque. Los especialistas hallaron un patrón de manchas hemáticas por goteo y agrupamiento compatibles con una agresión que los dirigió hacia una vivienda lindera, donde confluía el rastro hacia la puerta de acceso.

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En principio, cuatro hombres y una mujer fueron aprehendidos y quedaron incomunicados por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 2, pero luego de las primeras diligencias, el mismo organismo ordenó la liberación, aunque fijaron domicilio a disposición de la magistratura, según explicó el mismo portal.

La pesquisa continuó a cargo de la División de Investigaciones (DDI) en conjunto con efectivos de la Comisaría Cuarta. El análisis de las pericias y la reconstrucción de los movimientos previos y posteriores al ataque permitieron individualizar a los presuntos responsables. Con esos elementos, el juzgado libró una orden de allanamiento sobre un inmueble del mismo sector.

Durante el operativo, los investigadores localizaron en la vivienda allanada a los dos hombres de 37 y 26 años buscados por su presunta participación en el hecho. Ambos se encuentran aprehendidos e incomunicados. En el procedimiento se secuestraron prendas de vestir y teléfonos celulares que serán sometidos a pericias para determinar si contienen información sobre comunicaciones previas y la ubicación de los sospechosos al momento del ataque. La causa tramita bajo la carátula de homicidio en grado de tentativa.

Lo encontraron apuñalado en la calle y detuvieron al hermano

crimen en balvanera capturas
Las cámaras de seguridad revelaron que la víctima y su hermano mantuvieron una discusión en la vía pública

Un hombre de 38 años fue asesinado a puñaladas en el barrio porteño de San Cristóbal durante la madrugada del 19 de junio, y su hermano, de 39, quedó detenido como principal sospechoso del crimen.

El cuerpo fue hallado en la intersección de las calles Estados Unidos y Pichincha tras un llamado al 911 de un vecino que encontró a una persona tendida en la vía pública. La víctima presentaba múltiples heridas de arma blanca en distintas partes del cuerpo. Una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) llegó al lugar y constató el fallecimiento.

Las manchas de sangre distribuidas en la escena, que se extendían sobre la senda peatonal, indicarían que la víctima se desplazó herida antes de desplomarse. El relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona permitió establecer que los dos hermanos habían mantenido una discusión en la calle previo al ataque. Con esa evidencia, la Policía de la Ciudad procedió a la detención del sospechoso, cuya identidad no fue revelada.

Durante la mañana, efectivos policiales y peritos de la Policía Científica realizaron tareas de relevamiento en el lugar. Los investigadores aún buscan el arma homicida. El caso está a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N.º 34, bajo la conducción del fiscal Juan Pedro Zoni.

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