Desmantelaron una banda que se dedicaba a la compra y venta de autopartes robadas en el sur del conurbano

La banda fue detectada por su actividad en internet (Gentileza: El Diario Sur)

Una banda que presuntamente se dedicaba a la compra y venta de vehículos y autopartes robadas fue desmantelada este miércoles, luego de que se realizara un megaoperativo en varios puntos del sur del conurbano. Al finalizar la jornada, informaron que un total de seis personas fueron detenidas.

El caso comenzó a investigarse en abril de este año, luego de que se detectaran una serie de publicaciones en una tienda online, en donde se ofrecían vehículos y repuestos por precios considerablemente rebajados a los números que se manejan en el mercado.

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A partir de esto, la investigación fue encabezada por la División Delitos contra el Automotor del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA). Entre las tareas realizadas, se realizó un ciberpatrullaje que permitió constatar que los automóviles que ofrecían habían sido robados en diferentes partes del conurbano.

De acuerdo con la información publicada por El Diario Sur, los agentes identificaron a un total de 14 vehículos que habían sido denunciados como robados. Estos habían sido arrebatados en los partidos de Avellaneda, Lomas de Zamora, La Matanza, Esteban Echeverría y la Costa Atlántica.

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La moto que fue recuperada durante los allanamientos (Gentileza: El Diario Sur)

De la misma manera, los investigadores apuntaron que la banda contaba con depósitos que eran utilizados para almacenar y desarmar los autos robados. Allí mismo, se cree que se dedicaban a adulterar las numeraciones originales, para evitar que pudieran detectar su verdadero origen.

Otro de los detalles que se encuentran bajo investigación sería la presunta existencia de una imprenta clandestina, que habrían utilizado para crear las documentaciones falsificadas y facilitar las ventas.

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Como resultado del procedimiento, incautaron ocho vehículos con numeraciones adulteradas y una moto robada. Además, encontraron autopartes, chapas patentes adulteradas, herramientas utilizadas para grabar automotores, sellos registrales, licencias de conducir apócrifas, máquinas para grabar cristales, documentación, notebooks, computadoras, una impresora, armas y 16 celulares.

En los operativos también encontraron varias armas (Gentileza: El Diario Sur)

Entre los integrantes fueron identificados siete hombres y tres mujeres, de los cuales dos de ellos se encontraban detenidos en la Comisaría N° 40 de Ingeniero Budge y en la Unidad Carcelaria N° 23 de Florencia Varela. Además, indicaron que el presunto líder de la banda se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria.

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Actualmente, la causa fue caratulada como “Falsificación o Adulteración de documento público”, “Encubrimiento agravado” y “Desarmado autopartes”. Asimismo, señalaron que se encuentra a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Martín.

La semana pasada, la Policía de Quilmes desmanteló una red dedicada al robo y ocultamiento de autos de alta gama en el sur del conurbano bonaerense, tras una investigación coordinada con la Secretaría de Seguridad del Municipio. El operativo concluyó con la detención de tres hombres y el hallazgo de varios vehículos y autopartes robados, incluyendo una Toyota Hilux sustraída horas antes en Berazategui.

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La investigación comenzó cuando la camioneta robada fue detectada en la intersección de las calles 390 y Laprida, en apariencia abandonada. La vigilancia policial permitió observar cómo, poco después, otra Toyota Hilux arribó al lugar y tres hombres descendieron para acercarse al vehículo sustraído.

Durante los operativos se logró recuperar una camioneta robada

A raíz de esto, los sospechosos fueron detenidos en el lugar. La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 7 de Quilmes autorizó la apertura inmediata de los teléfonos celulares de los acusados. Los dispositivos contenían conversaciones, ubicaciones y referencias a futuros objetivos, lo que facilitó la reconstrucción de la logística empleada para ocultar camionetas robadas y comercializar sus piezas en el mercado ilegal.

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Así, la Justicia dispuso allanamientos en varios inmuebles del sur bonaerense, algunos utilizados como depósitos de autopartes y otros para ocultar vehículos recién robados. Los lugares operaban en predios discretos, alejados de grandes movimientos urbanos y con mínima exposición pública.

La investigación derivó en cinco allanamientos de urgencia en Quilmes, San Francisco Solano y San José (Almirante Brown), con la intervención de gabinetes tácticos policiales y la colaboración pericial de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes. Durante los operativos se incautaron barras antivuelco y diversas autopartes de Toyota Hilux, además de recuperar una Toyota Hilux SW4 robada ese mismo día en la jurisdicción de la Seccional Primera de Quilmes.

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Finalmente, las autoridades informaron que los tres detenidos quedaron imputados bajo la carátula de “Encubrimiento agravado con ánimo de lucro”. La acción coordinada permitió desarticular una estructura que operaba en el robo y desguace de vehículos de alta gama, representando un avance en la lucha contra el delito automotor en la zona sur del conurbano bonaerense.