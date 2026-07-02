Crimen y Justicia

Crimen de la exconcejal Margarita Gutiérrez: las pruebas por las que dictaron prisión preventiva al hijo mayor

La fiscalía sostiene que el análisis de ADN, la escena del crimen y los antecedentes de violencia con la víctima vinculan de forma directa al hijo mayor de Margarita Gutiérrez con el homicidio

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Margarita Gutiérrez
La Justicia sostiene la prisión preventiva del hijo de Margarita Gutiérrez por pruebas biológicas y contexto familiar

La causa judicial por el asesinato de Margarita Iris Gutiérrez, docente jubilada y exconcejal de Junín, avanza con un eje central: la prisión preventiva dictada contra su hijo mayor, David Enrique Demaldé Gutiérrez. La decisión se sostiene en una serie de pruebas y hallazgos que, según la fiscalía, vinculan de manera directa al acusado con el crimen.

El Ministerio Público Fiscal, bajo la coordinación del fiscal jefe Mariano Carbajal, solicitó la prisión preventiva tras reunir elementos considerados contundentes. Entre los datos clave figuran los resultados de los análisis de ADN practicados en el domicilio de la víctima, el contexto de violencia previa en la relación madre-hijo y las inconsistencias detectadas en la hipótesis de un robo.

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Según informó Diario Mendoza Today, la medida fue adoptada porque los rastros biológicos hallados en la vivienda coincidieron con el perfil genético de David. El cuerpo fue hallado en una galería interna, entre la cocina y la cochera, con quemaduras severas localizadas en el torso y la cabeza. La escena mostraba signos de violencia previos al incendio, lo que reforzó la sospecha de un ataque deliberado.

La investigación partió de la alerta de una vecina, quien observó la puerta de la casa abierta durante varias horas. El ingreso de los agentes permitió descubrir el cuerpo y preservar la escena para las primeras pericias. Se descartó desde el inicio la posibilidad de un accidente doméstico y aunque también siguieron la línea de asesinato en ocasión de robo, las pesquisas se orientaron hacia un homicidio agravado por el vínculo.

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Los tres hijos de Margarita Gutiérrez fueron sometidos a la toma de muestras de ADN. Sin embargo, la investigación se concentró en David Demaldé, con quien la víctima mantenía conflictos previos. El Ministerio Público confirmó que existían antecedentes de episodios de violencia y distanciamiento entre ambos. Además, la fiscalía tuvo en cuenta informes que señalaban problemas de consumo de estupefacientes por parte del acusado.

Margarita Gutiérrez
David Demaldé, el hijo mayor de la docente asesinada, seguirá detenido por decisión de la Justicia de Mendoza

Uno de los elementos que inclinó la balanza hacia la prisión preventiva fue la ausencia de pruebas que respaldaran la hipótesis de un robo. Por el contrario, los peritos detectaron que el intento de prender fuego el cuerpo pudo haber tenido como objetivo ocultar evidencias y dificultar la tarea de los investigadores.

La instrucción del caso quedó a cargo de los fiscales Facundo Garnica y Carlos Alberto Giuliani, bajo la dirección de Mariano Carbajal. Los funcionarios judiciales subrayaron la importancia de los informes forenses y de la reconstrucción minuciosa de la escena. El Ministerio Público Fiscal remarcó que la prisión preventiva busca garantizar que el proceso avance sin interferencias y evitar el riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación por parte del acusado.

Brutal femicidio en Mendoza: encontraron calcinada a una docente y exconcejal de Junín
La investigación judicial se apoya en análisis de ADN y pericias técnicas para esclarecer lo sucedido con Margarita Gutiérrez

Además de las pruebas biológicas y contextuales, la fiscalía valoró los testimonios recabados en la etapa preliminar. Vecinos y allegados describieron una relación distante entre la víctima y su hijo mayor. La medida fue confirmada por el juez interviniente, que consideró suficiente el cúmulo de indicios para mantener privado de libertad a David Demaldé hasta que se produzcan avances determinantes en la causa.

El caso mantiene en vilo a la comunidad de Junín, donde Margarita Gutiérrez era reconocida por su labor docente y su paso por el Concejo Deliberante local. Además, la repercusión se amplificó en el ambiente futbolístico mendocino, ya que la víctima era madre de Ever Demaldé, exdirector técnico de Independiente Rivadavia.

Mientras se aguardan los resultados finales de la necropsia y la fiscalía continúa con peritajes complementarios, la prisión preventiva de David Demaldé se sostiene como el dato central de la causa. La Justicia mantiene el expediente bajo secreto de sumario y no descarta nuevas diligencias o eventuales imputaciones si aparecen pruebas adicionales.

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