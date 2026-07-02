Tras el fallo por la muerte de Lucía Rubiño, la joven atropellada en San Juan, la familia sigue reclamando justicia

El fallo de la Justicia de Menores de San Juan fue recibido con bronca e impotencia por el entorno de Lucía Rubiño

A un mes y medio del comienzo del juicio por la muerte de Lucía Rubiño, la joven que atropellaron y mataron, este miércoles se sentenció al imputado. La Justicia de Menores de San Juan, condenó a dos años de prisión condicional al joven que embistió a la víctima en octubre de 2023, lo que significa que permanecerá en libertad.

El siniestro vial ocurrió en la madrugada del 15 de octubre de 2023, en el Barrio Profesional de Rivadavia. Esa noche, alrededor de 50 adolescentes de entre 14 y 18 años participaban de una fiesta en una de las casas del barrio. Cerca de las 0.30, un grupo comenzó a realizar “picadas” y maniobras de velocidad en las calles internas.

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Pasadas las 3, la anfitriona echó a los jóvenes de su vivienda. Lucía, de 16 años, se retiró junto a su novio y esperaba a su madre en el portón de una casa vecina cuando un Renault Sandero conducido por Nahim Manzur —quien tenía 17 años en ese momento— la embistió contra un muro. La joven llamó a su madre para decirle que estaba “bien”, pero cuando Belén Montilla llegó al hospital, su hija ya había fallecido.

En el accidente estuvieron involucrados un Renault Sandero y una Toyota Hilux

El fallo, que además impone cuatro años de inhabilitación para conducir, desató una reacción de bronca e impotencia entre familiares y amigos de la víctima. La investigación judicial, seguida de cerca por la comunidad local, involucró a Nahim Manzur y a Juan Pablo Echegaray, cuya maniobra al volante de una Toyota Hilux también fue objeto de controversia.

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Manzur fue el primer imputado en la causa y un mes después del siniestro, sumaron a Echegaray, quien aparece en las cámaras de seguridad al volante de una Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario al Sandero.

Lucía Rubiño tenía 16 años y fue arrollada cuando esperaba a su madre tras asistir a una fiesta en el Barrio Profesional de Rivadavia

Según la querella, representada por los abogados Marcelo Fernández Valdez y Ludmila Derka, fue la maniobra de Echegaray la que forzó a Manzur a girar bruscamente hacia donde estaba Lucía: “Si esa maniobra no hubiese existido, Manzur hubiera seguido por su carril”. En cambio, la Fiscalía sostuvo que Echegaray redujo la velocidad, detuvo la marcha e invadió el carril contrario solo de forma mínima.

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El 13 de mayo de 2025, el juez Javier Figueroa dictó el sobreseimiento de Echegaray en la causa por la muerte de Lucía. “Hay más de 50 testimonios, de los cuales 17 son todos coincidentes en decir que Echegaray le tiró la camioneta encima a Manzur”, sostuvo Fernández Valdéz. Belén Montilla, la madre de Lucía declaró: "Nos agotan a los familiares de lucha, a las familias de dolor. Llega un momento en que tienen tanta impunidad que la poca energía que tenemos nos la quitan. Ya no podemos respirar”.

Familiares y amigos de Lucía Rubiño aguardaron la sentencia frente a los tribunales de San Juan

Frente al tribunal donde se dictó la condena a Manzur, la concentración de familiares y amigos de Lucía comenzó a las 15.30 con banderas, carteles y globos blancos. El fallo llegó antes de lo previsto —fuentes judiciales estimaban que se conocería el jueves o el viernes— y la fiscal Liliana Marinero fue quien comunicó la resolución. La Policía desplegó un operativo de seguridad para custodiar la salida del condenado y evitar incidentes.

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Tras la sentencia, los padres de Lucía rompieron en llanto sin entender la decisión que se tomó por la muerte de su hija. El padre de la víctima, Jorge Rubiño, prefirió no hablar tras conocer la resolución del juez: “Hoy estoy muy mal”, dijo a Tiempo de San Juan. La familia Rubiño y sus abogados mantienen activa la impugnación contra el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, por lo que el expediente continúa abierto en esa instancia. Mientras tanto, los reclamos sociales y la expectativa por una revisión judicial persisten en San Juan.