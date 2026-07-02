Crimen y Justicia

Tras el fallo por la muerte de Lucía Rubiño, la joven atropellada en San Juan, la familia sigue reclamando justicia

El joven responsable del atropello recibió una pena de prisión en suspenso y seguirá en libertad, mientras la familia de la víctima impugna el sobreseimiento del otro imputado en la causa

Guardar
Google icon
El fallo de la Justicia de Menores de San Juan fue recibido con bronca e impotencia por el entorno de Lucía Rubiño
El fallo de la Justicia de Menores de San Juan fue recibido con bronca e impotencia por el entorno de Lucía Rubiño

A un mes y medio del comienzo del juicio por la muerte de Lucía Rubiño, la joven que atropellaron y mataron, este miércoles se sentenció al imputado. La Justicia de Menores de San Juan, condenó a dos años de prisión condicional al joven que embistió a la víctima en octubre de 2023, lo que significa que permanecerá en libertad.

El siniestro vial ocurrió en la madrugada del 15 de octubre de 2023, en el Barrio Profesional de Rivadavia. Esa noche, alrededor de 50 adolescentes de entre 14 y 18 años participaban de una fiesta en una de las casas del barrio. Cerca de las 0.30, un grupo comenzó a realizar “picadas” y maniobras de velocidad en las calles internas.

PUBLICIDAD

Pasadas las 3, la anfitriona echó a los jóvenes de su vivienda. Lucía, de 16 años, se retiró junto a su novio y esperaba a su madre en el portón de una casa vecina cuando un Renault Sandero conducido por Nahim Manzur —quien tenía 17 años en ese momento— la embistió contra un muro. La joven llamó a su madre para decirle que estaba “bien”, pero cuando Belén Montilla llegó al hospital, su hija ya había fallecido.

Caso Lucía Rubiño.
En el accidente estuvieron involucrados un Renault Sandero y una Toyota Hilux

El fallo, que además impone cuatro años de inhabilitación para conducir, desató una reacción de bronca e impotencia entre familiares y amigos de la víctima. La investigación judicial, seguida de cerca por la comunidad local, involucró a Nahim Manzur y a Juan Pablo Echegaray, cuya maniobra al volante de una Toyota Hilux también fue objeto de controversia.

PUBLICIDAD

Manzur fue el primer imputado en la causa y un mes después del siniestro, sumaron a Echegaray, quien aparece en las cámaras de seguridad al volante de una Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario al Sandero.

Caso Lucía Rubiño.
Lucía Rubiño tenía 16 años y fue arrollada cuando esperaba a su madre tras asistir a una fiesta en el Barrio Profesional de Rivadavia

Según la querella, representada por los abogados Marcelo Fernández Valdez y Ludmila Derka, fue la maniobra de Echegaray la que forzó a Manzur a girar bruscamente hacia donde estaba Lucía: “Si esa maniobra no hubiese existido, Manzur hubiera seguido por su carril”. En cambio, la Fiscalía sostuvo que Echegaray redujo la velocidad, detuvo la marcha e invadió el carril contrario solo de forma mínima.

El 13 de mayo de 2025, el juez Javier Figueroa dictó el sobreseimiento de Echegaray en la causa por la muerte de Lucía. “Hay más de 50 testimonios, de los cuales 17 son todos coincidentes en decir que Echegaray le tiró la camioneta encima a Manzur”, sostuvo Fernández Valdéz. Belén Montilla, la madre de Lucía declaró: "Nos agotan a los familiares de lucha, a las familias de dolor. Llega un momento en que tienen tanta impunidad que la poca energía que tenemos nos la quitan. Ya no podemos respirar”.

Familiares y amigos de Lucía Rubiño aguardaron la sentencia frente a los tribunales de San Juan
Familiares y amigos de Lucía Rubiño aguardaron la sentencia frente a los tribunales de San Juan

Frente al tribunal donde se dictó la condena a Manzur, la concentración de familiares y amigos de Lucía comenzó a las 15.30 con banderas, carteles y globos blancos. El fallo llegó antes de lo previsto —fuentes judiciales estimaban que se conocería el jueves o el viernes— y la fiscal Liliana Marinero fue quien comunicó la resolución. La Policía desplegó un operativo de seguridad para custodiar la salida del condenado y evitar incidentes.

Tras la sentencia, los padres de Lucía rompieron en llanto sin entender la decisión que se tomó por la muerte de su hija. El padre de la víctima, Jorge Rubiño, prefirió no hablar tras conocer la resolución del juez: “Hoy estoy muy mal”, dijo a Tiempo de San Juan. La familia Rubiño y sus abogados mantienen activa la impugnación contra el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray, por lo que el expediente continúa abierto en esa instancia. Mientras tanto, los reclamos sociales y la expectativa por una revisión judicial persisten en San Juan.

Temas Relacionados

San JuanLucía Rubiñohomicidiosiniestro vialaccidente de tránsitoúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apuñalaron en el pecho a un hombre y lo abandonaron en plena calle de Río Gallegos

La víctima sufrió una herida en la axila izquierda que compromete sus órganos vitales. Hay dos sospechosos detenidos, que se encuentran incomunicados

Apuñalaron en el pecho a un hombre y lo abandonaron en plena calle de Río Gallegos

Detuvieron a un hombre de 61 años por comprar con una tarjeta robada en Bahía Blanca

Lo capturaron luego de que los empleados advirtieran que la tarjeta usada no le pertenecía. Además, portaba documentación de varias personas y una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína

Detuvieron a un hombre de 61 años por comprar con una tarjeta robada en Bahía Blanca

Desmantelaron una banda que se dedicaba a la compra y venta de autopartes robadas en el sur del conurbano

Durante los operativos hubo seis personas detenidas. Además, identificaron que tres de los integrantes operaban bajo arresto

Desmantelaron una banda que se dedicaba a la compra y venta de autopartes robadas en el sur del conurbano

Una mujer fue apuñalada por su pareja en Bahía Blanca: sus dos hijos tenían cocaína en sangre

Tras haber sido asistida en un centro de salud, la madre de los menores quedó detenida. En el domicilio hallaron 18 plantas de marihuana

Una mujer fue apuñalada por su pareja en Bahía Blanca: sus dos hijos tenían cocaína en sangre

Maniataron a tres personas en un comercio de San Juan y se llevaron la recaudación del día

Los asaltantes actuaron con armas de fuego y un cuchillo. Aprovecharon cuando el dueño salió a la puerta a despedir a un cliente

Maniataron a tres personas en un comercio de San Juan y se llevaron la recaudación del día

DEPORTES

Por qué Modric se convirtió en el motor de Croacia para eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo

Por qué Modric se convirtió en el motor de Croacia para eliminar a la Portugal de Cristiano Ronaldo

El récord de Messi que nadie le cuenta: los hinchas que le regaló a la selección argentina en el Mundial

La conexión invisible entre Cabo Verde y la imagen que protege a la selección argentina durante el Mundial

La mala noticia que recibió Alpine y Franco Colapinto en la Fórmula 1: el dato reglamentario que lo afecta para el resto del año

El emotivo video con el que Edinson Cavani se despidió de Boca Juniors: “Jamás me voy a arrepentir de haber venido”

TELESHOW

Mica Viciconte y Fabián Cubero en “Lo de Pampita”: “Tenemos un cajón con juguetes y disfraces. Hay que innovar la pareja”

Mica Viciconte y Fabián Cubero en “Lo de Pampita”: “Tenemos un cajón con juguetes y disfraces. Hay que innovar la pareja”

El reclamo de Paula Chaves a Pergolini, a 23 años de Súper M, y la reacción de Mario: “Vamos a juicio que te lo gano”

Volvió la “Placa planta” a Gran Hermano Generación Dorada: quiénes quedaron para la eliminación

La última publicación de Santiago Ríos, actor de Los Roldán y Cha Cha Cha, unos días antes de su muerte

Roberto Moldavsky, a puro humor con Tinelli en Infobae Mundial: “Para los hombres los 50 son fatales; es la caída”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky repudió el ataque ruso contra Kiev e insistió en que reforzar la defensa aérea es una prioridad absoluta para Ucrania

Zelensky repudió el ataque ruso contra Kiev e insistió en que reforzar la defensa aérea es una prioridad absoluta para Ucrania

Venezuela, dolor y rabia

Ante el temor por los ataques de Rusia al patrimonio cultural de Ucrania, el museo del Holodomor en Kiev retiró sus colecciones históricas

Crece la demanda de excursiones tras los avistamientos de ballenas jorobadas en Río de Janeiro

El Gobierno boliviano anunció una donación de más de 255.000 dosis de vacunas pentavalentes para Venezuela y Haití