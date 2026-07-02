Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre de 61 años por comprar con una tarjeta robada en Bahía Blanca

Lo capturaron luego de que los empleados advirtieran que la tarjeta usada no le pertenecía. Además, portaba documentación de varias personas y una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína

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Un agente de policía, de espaldas, sujeta a un hombre de espaldas, con un chaleco antibalas y una camioneta policial blanca con rejas en el fondo
Un agente de policía detiene a un hombre en una estación de servicio de Bahía Blanca, Argentina, en relación con el uso de una tarjeta de crédito robada. (La Brújula24)

Un hombre de 61 años fue detenido en Bahía Blanca por utilizar una tarjeta de débito robada en una estación de servicio.

El incidente tuvo lugar en la intersección de Don Bosco y 17 de Mayo. Todo salió a la luz cuando los trabajadores se percataron de que el nombre del plástico no coincidía con el del cliente.

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De esta manera, informaron a las autoridades que se trataba de una tarjeta presuntamente robada. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Brújula 24, la intervención fue inmediata y contó con el aporte del Centro Único de Monitoreo (CEUM), que permitió identificar y seguir el vehículo en el que circulaba el involucrado.

La persecución culminó a pocas cuadras, en la esquina de Bravard y Güemes, donde los agentes interceptaron el automóvil y procedieron a la detención del conductor. El individuo fue identificado como L. A. E., quien no opuso resistencia al ser aprehendido.

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Durante la requisa, los efectivos policiales hallaron en poder de L. A. E. una tarjeta de débito y documentación personal que pertenecían a una mujer, la cual había denunciado el robo de sus pertenencias días antes. Además, se incautaron otros documentos privados y tarjetas bancarias a nombre de diferentes personas, cuya procedencia es ahora materia de investigación.

En el interior del automóvil, los uniformados también encontraron un envoltorio que contenía 0,3 gramos de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína. El material fue secuestrado y se dispusieron las actuaciones correspondientes conforme a la legislación vigente sobre tenencia de estupefacientes.

Smartphone en mesa de madera clara, con pantalla mostrando app de pago y botón 'ALERT'. Tarjeta de crédito y billetes borrosos en segundo plano.
El hombre tenía varias tarjetas en su poder (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) de turno y de la UFIJ N° 19. Se le imputaron los delitos de defraudación mediante el uso de tarjeta de débito ajena y tenencia de drogas.

Durante la jornada del miércoles, también detuvieron a un joven en Chaco, por robarle 24 millones de pesos a la empresa en la que trabajaba. Se transfería dinero a sus cuentas bancarias.

Todo comenzó con la presentación realizada por el propietario de la firma, quien señaló que uno de los empleados que se desempeñaba en el área de ventas y cobranzas se habría transferido parte del dinero que abonaban los clientes. Los movimientos se habrían repetido en varias oportunidades, por lo que estimó un perjuicio económico de 24 millones de pesos.

Luego de que comenzaran a investigar el caso, las autoridades detectaron que todas las transferencias que había realizado eran destinadas a cuentas y billeteras virtuales que habían sido abiertas a su nombre. A partir de esto, se ordenó un pedido de captura.

De acuerdo con la información obtenida por Diario Chaco, el personal de la División Leyes Especiales Metropolitana ubicó al empleado sospechoso cuando circulaba por la intersección de la Avenida Sabin y la Ruta Nacional N° 16, en la capital chaqueña.

Después de que el hombre quedara detenido y a disposición de la Justicia, los agentes confirmaron el secuestro de dos teléfonos celulares. La causa se encuentra bajo investigación del Equipo Fiscal N° 6, que ya ordenó que los dispositivos sean sometidos a las pericias correspondientes.

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