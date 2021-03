Cerró el emblemático Cine General Paz del barrio de Belgrano: los vecinos crearon una campaña para salvarlo

El emblemático Cine General Paz, ubicado en Av. Cabildo y Rivera (Gentileza: El Barrio)

El “Cinema City Belgrano”, conocido por su antiguo nombre Cine General Paz, comunicó que no volverá a abrir sus puertas al público al verse imposibilitado de reacondicionar sus salas por los protocolos sanitarios.

Ubicado en el barrio porteño de Belgrano, precisamente en la esquina de Avenida Cabildo y Rivera, había sido adquirido por la empresa Cinema City en 2011. El complejo posee seis salas con una capacidad que supera las 1.500 personas. Son estas cifras las cuales grafican que el monto a invertir para readecuar los espacios era superior al que la compañía podía destinar.

Cinema City también es dueña de una cadena de 15 pantallas en la ciudad de La Plata. “El Cinema General Paz posee un edificio de tres plantas, con tres salas en planta baja (1, 2 y 4), una sala en la planta intermedia (3) y dos salas en la planta superior (5 y 6). Todas ellas han sido reacondicionadas para la excelente estadía del espectador, realizando los trabajos de mantenimiento necesarios a esos fines, como el reacondicionamiento de las butacas, y los sistemas de sonido y de proyección en cada una de las distintas salas”, se lee en una publicación de hace años en la revista cultural Zibilia.

El portal de noticias El Barrio, el cual relata las novedades de la Comuna 12 de la Ciudad de Buenos Aires, indicó respecto al Cine General Paz: “ Se observa un evidente deterioro en su marquesina, desteñida por el correr de los meses y el efecto del sol, además de suciedad en los accesos. Incluso hay una persona en situación de calle instalada con un colchón y sus pertenencias en uno de las puertas de ingreso al edificio. Desde entonces permaneció cerrado y detenido en el tiempo, con los estrenos de cartelera de hace un año, como Parásitos, El robo del siglo y Unidos, entre otros títulos”.

En 2011, el complejo fue adquirido por Cinema City (Gentileza: El Barrio)

Cines Argentinos constató la noticia y agregó que “ frente a este cine hay otro que hoy no volvería a abrir sus puertas, que es el tradicional Arteplex. No tiene fecha de reapertura porque su situación es muy compleja”. Los operadores de este complejo -con cinco salas y 773 butacas- esgrimieron que “ven muy difícil que su actividad pueda continuar”. Otro emblemático complejo que no abrió aun en la ciudad de Buenos Aires es el Cinépolis Caballito.

Ante la situación del General Paz, un grupo de vecinos de Belgrano comenzó una campaña en las redes sociales para salvar este complejo y que allí vuelva a funcionar con normaidad: “Cuidar nuestros cines cuidar nuestra cultura”, manifestaron.

El portal especializado en cine informó que, en todo el país, las salas superaron los 200.000 espectadores la última semana y alcanzaron la mejor marca de ventas desde que reabrieron sus puertas a finales de febrero.

En la semana cinematográfica que terminó el miércoles 24 de marzo se vendieron 205.755 entradas según los reportes de Ultracine Esto significó una mejora del 28 por ciento respecto a la semana anterior donde se habían vendido 160.480 entradas. Esta nueva semana -comenzó el jueves 26- posee a favor la llegada de un estreno fuerte, “Godzilla vs Kong”, de Adam Wingard, que se espera que pueda ayudar a elevar la venta de entradas.

