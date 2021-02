En el primer día de clases en CABA, aumentarán los controles en el transporte público para evitar aglomeraciones

Hoy vuelven a las aulas los estudiantes de la Ciudad de Buenos Aires

El regreso a clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires tendrá su impacto en el tránsito urbano. Desde hoy, estudiantes y docentes estarán habilitados para viajar hacia los colegios en colectivos, subtes y trenes por lo que se espera una mayor congestión en el transporte público. El Gobierno porteño desplegará un operativo de para monitorear el estado de las calles en el horario escolar y habrá cortes en las cercanías de los colegios para facilitar la llegada de toda la comunidad educativa. Desde Nación solicitaron a todos los usuarios “salir con tiempo y tener mayor paciencia”.

Hoy está previsto que inicien cuatro grupos de estudiantes: los niños de los jardines maternales, el nivel inicial, primer ciclo de primaria (primero, segundo y tercer grado) y primer ciclo de secundaria (primero y segundo año). Para el 22 de febrero se sumará el resto de los alumnos de la primaria y una semana después, el 1 de marzo, será el turno de todo el nivel secundario.

Para evitar aglomeraciones y facilitar la llegada de alumnos y docentes, el Centro de Monitoreo y Gestión de la Movilidad Urbana (CGMMU) utilizará distintas herramientas para informar en tiempo real el estado del tránsito, la situación del transporte público, las entradas a los colegios y la cantidad de gente en la calle . El objetivo es que el viaje sea “más previsible”.

Desde el CGMMU envían información a las diferentes aplicaciones de tránsito (BA Cómo Llego, Waze, Google Maps, Moovit, etc.) sobre los cortes programados, no programados, incidentes viales, funcionamiento de líneas de subte, llegada del próximo colectivo, entre otros. Además, el Ejecutivo porteño programó cortes en las cercanías a las escuelas para facilitar los accesos y se plantearon desvíos para el tránsito particular.

La unidad de monitoreo verifica los servicios y recorridos de las 136 líneas de colectivos que recorren la Ciudad para alimentar los carteles predictivos que hay dispuestos en las principales paradas. A través de las cámaras de monitoreo se chequea también el estado de funcionamiento del subte y las autopistas.

Por su parte, Nación se encargará de la fiscalización de pasajeros y del transporte público. Desde el Ministerio de Transporte se montará un Centro de Coordinación Móvil que trabajará mancomunadamente con Jefatura de Gabinete, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y los Ministerios de Educación y Seguridad.

Para reducir los riesgos sanitarios, los trenes contarán con protocolos de sanitización constante y cámaras térmicas de temperatura en distintas estaciones. También se aumentará la frecuencia de las unidades de colectivos para poder cumplir con el distanciamiento.

Desde la cartera que conduce Mario Meoni recordaron que, en el marco del distanciamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus COVID-19, el transporte público está reservado exclusivamente para quienes cumplen tareas esenciales o para situaciones puntuales. No obstante, estudiantes, personal docente y no docente, se encuentran habilitados.

Dentro de los trenes, colectivos y subtes, es obligatoria la utilización del barbijo casero o tapaboca en todo momento.

El gobierno porteño señalizó las proximidades de las escuelas

Los usuarios deberán evitar, de ser posible, viajar en los horarios de mayor demanda de transporte público; y tendrán que mantener la distancia con los otros pasajeros en la fila y en el andén. También es importante respetar el distanciamiento dentro del transporte y el aislamiento del conductor de colectivo; y siempre lavarse las manos, con alcohol en gel o agua y jabón.

