El abogado de Verónica Ojeda cuestionó la falta de atención médica a Maradona y apuntó contra Morla: “La Justicia decidirá si es culpable”

El abogado de Verónica Ojeda reiteró que "Diego murió solo"

Esta mañana, el juez de garantías Orlando Díaz aceptó como particular damnificada a Verónica Ojeda, ex pareja de Diego Maradona y madre de su último hijo, Dieguito Fernando, en la investigación por la muerte del ídolo que tratará de determinar si hubo un homicidio culposo. Ojeda se había presentado en el expediente a comienzos de semana y a través de su pareja, el abogado Mario Baudry.

Precisamente Braudy habló ante la prensa tras incorporarse como parte en el caso y volvió a reiterar que el mejor jugador de todos los tiempos “murió solo”, sin recibir la atención que su salud requería. En esa línea, sostuvo que se deben determinar a los responsables de una muerte que consideró “evitable”, incluyendo también al apoderado de Maradona, Matías Morla: “La Justicia decidirá si es culpable”.

“No se le dio la medicación para el corazón que se le tenía que dar y no se le hizo ningún estudio de lo que se comprometió en el acta que se firmó cuando salió de la clínica de Olivos. No recibió ningún tratamiento posoperatorio. No tenía estudios clínicos, no tenía radiografía, no había tomografía. No lo revisaban ni los acompañantes terapéuticos”, criticó Braudy.

Y continuó: “Por lo cual en principio hay negligencia de los profesionales que actuaron. Lo que hay que determinar es cuál es la responsabilidad de todos los que intervinieron: por qué no fueron a atenderlo, por qué no fueron a sacarle sangre, por qué no había una ambulancia en la puerta si era internación domiciliaria”.

Mario Braudy (Foto: Franco Fafasuli)

“He tenido familiares enfermos que me han pedido ‘che, por favor, llevame a mi casa’. Por ejemplo, si mi papá me lo hubiera pedido, seguramente yo hubiera firmado. El tema es cómo estaba Diego después de eso porque las hijas no son médicas. Había médicos especializados que tenían que cumplir. El lunes la llamaron a Verónica. Cuando ella fue, estaban el custodio y la enfermera del fin de semana. Nadie más”, reprochó el letrado.

Por eso, consideró que “si Diego hubiera estado en cualquier otra casa del mundo, ya sea acá o en el palacio de Dubai, hoy ustedes estarían hablando con Diego sobre cómo va a dirigir Gimnasia”. Ante la ausencia de un médico clínico, refirió que “eso lo decidían los apoderados que manejaban la plata de Diego, que era el doctor Morla”, por lo que la Justicia deberá investigar la responsabilidad de su colega.

“Morla diseñaba la estrategia económica de los negocios de Diego y es en principio quien decidía qué se contrataba y qué no. La Justicia decidirá si es culpable. Por ahí arbitró los medios necesarios para que a Diego se lo trate, y si tiene los contratos de las ambulancias que no fueron y los contratos del psicólogo y del cardiólogo, qué responsabilidad puede tener”, se preguntó.

Braudy también cuestionó que “los que estaban encargados en esa acta” anteriormente no dejaban que Ojeda vaya a visitarlo todos los días a Maradona. “Decían ‘no, Diego está dormido, tirado en la cama, no puede ver a nadie’. De hecho las chicas, Dalma y Gianinna, te van a decir que cuando iban a verlo, Diego estaba borracho”.

Los restos del ídolo descansan en el cementerio de Bella Vista

Por último, la pareja de Ojeda también contó que Dieguito Fernando “está triste y llora todas las noches”. “Verónica me dijo que no le interesa la plata, lo que me interesa es que cuando su hijo sea grande y le pregunte qué le pasó a su papá poder explicarle y que él cierre su ciclo de vida”, finalizó.

Más temprano, los fiscales Laura Capra y Cosme Iribarren acudieron a la sede de Policía Científica en La Plata para presenciar los comienzos de las pericias toxicológicas e histopatológicas a la sangre y los órganos de Diego. Se estima que los resultados de estos estudios estén para dentro de dos semanas.

