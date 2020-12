Verónica Ojeda fue aceptada por la Justicia en la investigación por la muerte de Maradona: representará a Dieguito Fernando

Verónica Ojeda y su pareja y abogado, Mario Baudry.

Hoy por la mañana, según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, el magistrado de garantías Orlando Díaz, bajo cuya firma está el expediente que investiga la muerte de Diego Armando Maradona con sospechas de un posible homicidio culposo, aceptó como particular damnificada a Verónica Ojeda, ex pareja del ídolo y madre de su último hijo, Dieguito Fernando.

A comienzos de esta semana, Ojeda se presentó en el expediente a través de su pareja, el abogado Mario Baudry. Así, mediante esta nueva decisión, tendrá vista como parte en el caso, investigado por la fiscal Laura Capra y, mediante Baudry, podrá pedir medidas de prueba.

En otra decisión tomada en la mañana de hoy, Díaz autorizó la apertura de los teléfonos incautados al médico Leopoldo Luque durante los allanamientos del domingo a su casa en Adrogué, donde se recuperó la historia clínica de Maradona. También serán peritados los teléfonos incautados a Agustina Cosachov, psiquiatra que actuaba en el tratamiento, cuya casa y consultorio también fueron allanados ayer. En estas pericias, por ejemplo, Ojeda podrá proponer un perito de parte.

El abogado Baudry, por lo pronto, ya tomó contacto con las fojas de la causa. “Nosotros lo que vamos a solicitar es que se investigue hasta las últimas consecuencias a todos los que participaron en el cuidado de Diego, en el caso de que hubiera un abandono de persona”, anticipó Baudry a comienzos de esta semana.

El abogado Baudry, tras salir este lunes de la Fiscalía General de San Isidro (Franco Fafasuli)

El juez Díaz también le concedió hoy a los abogados Matías Morla y Yamil Castro Bianchi el recurso de apelación que presentaron luego de que el magistrado rechazara que las hermanas del exjugador y entrenador sean tenidas en cuenta como particulares damnificadas en el expediente, al considerar que había otros familiares, como los hijos, con mayores derechos.

En la apelación presentada, encabezada por Rita, una de las hermanas del Diez, donde se hizo la reserva del caso federal para una instancia posible de apelación, el texto habló de “un excesivo rigor formal” del juez. “¿Qué quiere decir el magistrado? Entiendo que interpreta que no me encuentro afectada por el deceso de mi hermano. Cosa por demás dolorosa que no hace más que revictimizarme frente al suceso”, afirmó Rita.

En cambio, otra decisión queda pendiente: si Díaz resuelve o no el pedido de eximición de prisión presentado por los abogados de Luque, que todavía no fue detenido ni citado a indagatoria donde podrá ser formalmente imputado.

El lunes pasado tras presentarse en la fiscalía general de San Isidro, Baudry hizo fuertes declaraciones sobre el fallecimiento de Maradona. “Como ustedes conocen, no estaban ni los elementos adecuados ni la medicación para el corazón, ni había estudios clínicos. Tuvo una caída donde se golpeó el parietal derecho contra una pared y no fue atendido”, afirmó.

Luego, concluyó: “A Diego lo dejaron morir”.

Mientras tanto, hoy por la mañana los fiscales Laura Capra y Cosme Iribarren se dirigieron a la sede de Policía Científica en La Plata para presenciar los comienzos de las pericias toxicológicas e histopatológicas a la sangre y los órganos de Diego, cuyos resultados, aseguran fuentes en los tribunales de San Isidro, se esperan para dentro de dos semanas. La potestad de convocar a una junta médica es de los fiscales del expediente, no del magistrado.

