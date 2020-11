Desde el Gobierno criticaron a “Los Pumas” por no homenajear a Diego Maradona: “Es una distracción que no puede ocurrir”

El emotivo homenaje de los All Blacks a Maradona

El sábado 28 de noviembre a las 5.45 AM, tres días después de la muerte de Diego Armando Maradona y minutos antes de enfrentar a Los Pumas, los All Blacks homenajearon al Diez durante su tradicional Haka . Sam Cane, el capitán del conjunto neozelandés, colocó en el centro de la cancha una camiseta con el número 10 en la espalda y la palabra Maradona.

El gesto, captado rápidamente por las cámaras de televisión y ovacionado en las tribunas del McDonald Jones Stadium de Newcastle, puso en evidencia algo tan inesperado como increíble: el seleccionado argentino de rugby no tuvo mayores distinciones para el ídolo , que fue despedido en la Casa Rosada el último jueves.

Su única deferencia fue desde las redes sociales de @lospumas a las 6.04 AM. “La camiseta argentina perdió a uno de sus principales representantes y hoy era imposible no pensar en él”, escribieron.

Desde su cuenta de Twitter, el jefe de Gabinete de la Cancillería que conduce Felipe Solá, Guillermo Justo Cháves, destacó el gesto del equipo de negro y criticó la falta de homenaje de Los Pumas al astro del fútbol . “Muy agradecidos a los All Blacks, la expresión del pueblo neozelandés, por su homenaje hacia nuestro Diego Maradona. Esperábamos que a través de Los Pumas, nuestros embajadores deportivos, en un día de duelo nacional la Unión Argentina de Rugby hubiese dispuesto un gesto similar”, tuiteó Cháves.

Guillermo Justo Cháves criticó la actitud de Los Pumas. Además, explicó que el duelo nacional fue una decisión de Estado y que todos los representantes argentinos tenían que respetarlo, más allá de lo que puedan pensar de la figura del Diez.

En diálogo con el programa “Alocarla”, que se transmite por El Destape Radio, el funcionario sostuvo que el canciller (Felipe Solá) está totalmente de acuerdo con la expresión. “La Unión Argentina de Rugby ha intentado expresarse, muchas veces no se sabe cómo actuar ante estas situaciones. Siempre trato de pensar que la gente actúa de buena fe”, apuntó.

Luego volvió a destacar el gesto de los All Blacks y del pueblo neozelandés. “Que haya un reconocimiento hacia nuestra mayor figura de la historia y un emblema... Lamentablemente me llamó la atención que haya habido un olvido o no sé qué ocurrió en la Unión Argentina de Rugby que la atribuyo a una distracción que no puede ocurrir ”, agregó.

“Los Pumas nos están representado como país y somos un país muy deportivo. Llamó la atención lo institucional, más que todo. No es un tema de los jugadores”, dijo Justo Cháves y explicó que “la República Argentina tomó como decisión tres días de duelo nacional. En todos los países nuestras representaciones estuvieron con la bandera a media asta y hubo muchos homenajes”.

Desde su cuenta de Twitter, Los Pumas se mostraron afligidos por la muerte de Diego Maradona. “La camiseta argentina perdió a uno de sus principales representantes y hoy era imposible no pensar en él”, escribieron en su cuenta de Twitter.

Además, Cháves resaltó que “ Diego siempre ha mantenido la coherencia de ponerse del lado de los protegidos, de los necesitados . Cuando viajaba iba a los países a los que no estamos acostumbrados a que viajen las estrellas” y reflexionó que “la idea de Maradona como un dios humano, alguien que sale de la villa y llega a la gloria no puede hacerlo sin embarrarse, decía Galeano, por eso lo llamaba el Dios sucio”.

Sobre los distintos homenajes, el funcionario resaltó la carta de Emmanuel Macron, que “la comentamos con el canciller Solá. Nos pusimos a pensar si realmente la escribió él o un asesor, pero conociéndolo, es una persona que expresa lo que siente y fue muy fuerte eso”.

Hacia el final de sus declaraciones, contó que la Cónsul Argentina en Roma tuvo una invitación para ir a los homenajes que se realizaron en Nápoles. “Fue recibida, tuvo una condecoración y la llevaron a hacer un recorrido y así fue en todos lados. La figura de Diego empieza a recoger lo que sembró ”.





Seguí leyendo:

Los memes en las redes contra Los Pumas por no homenajear a Maradona en el duelo ante los All Blacks

Dura derrota de Los Pumas ante los All Blacks, que quedaron a un paso de ganar el Tres Naciones