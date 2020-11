Los Pumas buscarán dar nuevamente el golpe ante los All Blacks para quedar a un paso del Tres Naciones: hora, TV y formaciones

Nicolás Sánchez, la gran figura de Los Pumas en el Tres Naciones (AP)

Los Pumas viven un sueño y no quieren despertarse. Tras el histórico triunfo ante los All Blacks (Argentina nunca había logrado vencerlos) y la igualdad versus los Wallabies, el conjunto comandado por Mario Ledesma está ante una chance inmejorable de poder adjudicarse por primera vez el Tres Naciones. Desde las 5.45 de la madrugada (hora argentina), los albicelestes se medirán ante los neozelandeses en el McDonald Jones Stadium de Newcastle.

En caso de que no se vuelva a repetir el batacazo del último enfrentamiento, los argentinos deberán evitar que su adversario sume punto bonus ofensivo -cuando se gana por 3 tries o más de diferencia-. Eso lo dejaría bien parado de cara al último compromiso, frente a Australia (el sábado 5 de diciembre, en el mismo horario y en el Bankwest Stadium de Parramatta), Con ese escenario planteado, una victoria le serviría para alzar la copa.

Los Pumas, Nueva Zelanda y Australia acumulan 6 puntos. Los de negro lideran gracias a su mejor diferencia de puntos conseguida, pero vale destacar que al conjunto nacional le restan dos jornadas, mientras que a sus rivales apenas una.

Como había anunciado en la previa, Ledesma realizará una importante rotación dentro del equipo y solo mantendrá a cinco jugadores que iniciaron el encuentro del fin de semana pasado: Julián Montoya (primera línea), Guido Petti (segunda línea), Pablo Matera y Marcos Kremer (tercera línea) y Nicolás Sánchez (medio apertura), la gran figura del plantel en lo que va de la competencia -fue el autor de los 40 puntos-.

“Francamente tenemos que mejorar y no lidiar con las provocaciones. No es inteligente tomar represalias”, esbozó el técnico de Nueva Zelanda, Ian Foster. “Seamos realistas, un jugador rival que te golpea en la cabeza para provocarte no es realmente un fastidio, ¿verdad? Esa es solo una táctica de ellos; simplemente sonríe y vete”, añadió en diálogo con NewstalkZB.

Para poner en contexto, conquistar el título sería algo inédito -y quizá impensado- para Los Pumas. Sus dos contrincantes concentran la mayoría de los títulos del mundo. De las nueves Copas del Mundo que se llevan disputadas hasta el momento, Australia y Nueva Zelanda ganaron dos y tres, respectivamente (cinco en total). Solo Sudáfrica (1995, 2007 y 2019) -ausente de este Tres Naciones por la pandemia- e Inglaterra (2003) integran este selecto grupo.

El historial también le juega en contra a los argentinos. De los 30 partidos que disputaron, los neozelandeses perdieron sólo uno -el último-, empataron uno -en 1985- y ganaron 28.

Su registro dentro del Rugby Championship -comenzó en 2012- tampoco es positivo. De las ocho ediciones de las que participó hasta el momento, Los Pumas consiguieron siete veces el último puesto y una sola vez el anteúltimo (2015). Jugpo en total 43 juegos, en los que acumuló sólo 6 triunfos, 1 empate y 36 derrotas.

Probables formaciones:

Los Pumas: 1- Mayco Vivas, 2- Julián Montoya, y 3- Santiago Medrano; 4- Guido Petti, y 5- Lucas Paulos; 6- Pablo Matera (capitán), 7- Marcos Kremer, y 8-Facundo Isa; 9- Felipe Ezcurra, y 10- Nicolás Sánchez; 11- Santiago Cordero, 12- Jerónimo de la Fuente, 13- Juan Cruz Mallía, y 14- Ramiro Moyano; 15- Emiliano Boffelli.

Suplentes: 16- Santiago Socino, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Lucio Sordoni, 19- Matías Alemanno, 20- Santiago Grondona, 21- Gonzalo Bertranou, 22- Santiago Carreras, y 23- Lucas Mensa.

All Blacks: 1. Joe Moody, 2. Dane Coles, y 3. Nepo Laulala; 4. Scott Barrett, y 5. Samuel Whitelock; 6. Akira Ioane, 7. Sam Cane (capitán), y 8. Ardie Savea; 9. Aaron Smith, y 10. Richie Mo’unga; 11. Caleb Clarke, 12. Jack Goodhue, 13. Anton Lienert-Brown, y 14. Jordie Barrett; 15. Beauden Barrett.

Suplentes: 16- Codie Taylor, 17- Karl Tu’inukuafe, 18- Tyrel Lomax, 19- Patrick Tuipulotu, 20- Hoskins Sotutu, 21- TJ Perenara, 22- Rieko Ioane, y 23- Will Jordan.

Estadio: McDonald Jones Stadium, Newcastle

Árbitro: Nic Berry (Australia)

Asistentes: Angus Gardner y Ben O’Keeffe

TMO: Paul Williams

Tabla de posiciones:

