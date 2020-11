Santiago del Estero: su hija es paciente oncológica y debió cargarla 5 kilómetros en brazos porque le prohibieron ingresar en auto a la provincia

Les prohibieron el paso a Santiago del Estero y llevó a su hija en brazos - #Informe

El lunes 16 de noviembre, Diego y Matilde, los padres de Abigail Jiménez atravesaron una situación dramática. Sucedió en el límite entre la provincia de Tucumán y Santiago del Estero, de donde la familia es oriunda. Muy temprano ese día, los Jiménez viajaron a Tucumán para que su hija de 12 años, paciente oncológica desde los 7, pudiera realizarse su tratamiento. De regreso, los retuvieron dos horas en la frontera bajo el rayo del sol y las moscas.

La situación quedó registrada en un video que luego se hizo viral. En la secuencia de casi tres minutos se ve al papá con la niña en brazos frente a un efectivo del puesto de control limítrofe. “Yo la traigo siempre y nunca me hace problema. ¿Aquí, en Termas, me van a hacer problema? Me la llevo caminando”, dice Diego. El uniformado lo mira y, detrás del tapabocas, le pide que “se calme”. “La va a empeorar, señor, por favor”, le dice. “ Me la voy a llevar a mi hija aunque sea caminando ”, responde el hombre.

Noticia en desarrollo





