A tres años del hundimiento del Ara San Juan: se realizarán múltiples actos para homenajear a los 44 tripulantes

Los 44 héroes que perdieron la vida

Mañana se cumplirá el tercer aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan y los 44 tripulantes fallecidos serán homenajeados en distintos actos. El principal tendrá lugar lugar en la Base Naval de Mar del Plata, donde los familiares de los marino estarán acompañados de autoridades del Ministerio de Defensa y de la Armada Argentina.

La ceremonia está programada para comenzar a las 10 en la Plaza de Armas del predio naval marplatense, muelle natural del buque que naufragó el 15 de noviembre de 2017 en el Atlántico Sur tras reportar un principio de incendio en la sala de baterías de proa. Cumpliendo con los protocolos exigidos por la pandemia de coronavirus, las autoridades le entregarán a los familiares el pabellón nacional, jinetas y espadas, todas insignias correspondientes del ascenso post mortem otorgado por el Gobierno nacional en marzo pasado.

Culminado este acto, los familiares de los tripulantes se concentrarán frente al puesto de guardia de la Base para colgar banderas en el alambrado que rodea al predio. Su propio homenaje se podrá seguir por medio de las siguientes plataformas: en YouTube, “Ara San Juan Oficial”; en Facebook, “Los 44 del Ara San Juan”; en Instagram “Los44delarasanjuan”. Según indicaron, la transmisión iniciará a las 12.15.

Los seres queridos aprovecharán la ocasión para impulsar la petición que hicieron en Change.org para que el 15 de noviembre sea feriado nacional. La iniciativa llevaba casi 20 mil firmas hacia la tarde del sábado.

Se anunció su hallazgo el sábado 17 de noviembre de 2018 (Armada Argentina/Juan Sebastián Lobos)

Por otra parte, en la ciudad de Olavarría, de donde era oriundo el teniente Diego Wagner Clar, también se realizará un acto que contará con la presencia del intendente Ezequiel Galli y será en la intersección de las calles Libertad y Avenida Crotto, a las 10.30, en la localidad de Hinojo.

En tanto que iniciativas similares se llevarán a cabo en otros puntos del país, como por ejemplo en la localidad cordobesa de Mendiolaza, donde el encuentro está previsto para las 11 y consistirá en el descubrimiento de una placa y de un monolito con una escultura la artista Ana Gollan, en el Polideportivo local. De igual manera, en otros distritos se presentarán murales, placas conmemorativas, monumentos, intervenciones literarias y hasta vehículos ploteados.

Al margen, el Ministerio de Defensa y la Armada Argentina también lanzaron el sitio oficial “44 Presentes.org”, una plataforma de acceso libre que propone un Memorial Virtual, con las últimas fotos del legajo e información de cada uno de los marinos, al igual que imágenes de las banderas enviadas por los familiares.

En este espacio, que se creó para “mantener viva la memoria y el honor de nuestros 44 compatriotas”, los visitantes podrán dejar una flor simbólica para la tripulación y un corazón en cada tripulante, como también encontrar datos de todos los homenajes que se realizarán mañana.

Postal del acto celebrado el año pasado

El tercer aniversario se produce mientras se aguarda una definición por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, en el marco de la causa que investiga el hundimiento del submarino y las eventuales responsabilidades penales, a cargo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.

El tribunal deberá expedirse en los próximos días respecto de diferentes planteos realizados entre el 29 y 31 de octubre últimos, tanto por parte de las defensas de los seis altos mandos de la Armada procesados en la investigación, como de las querellas que representan a los familiares de los tripulantes.

Las querellas pidieron que se agraven las calificaciones de los oficiales procesados por Yáñez en primera instancia.

También solicitaron que se investigue y se cite a indagatoria al ex presidente Mauricio Macri, al ex ministro de Defensa Oscar Aguad y al ex jefe de la Armada Marcelo Srur, pedido que fue acompañado por el fiscal ante el tribunal, Norberto Bellver.

La Cámara Federal tendrá que resolver también los planteos de las defensas, que reclamaron absoluciones para los seis marinos procesados por “estrago culposo agravado por el resultado de muerte”.

Una de las imágenes del hallazgo del ARA San Juan, tomadas por la empresa Ocean Infinity

En cuanto a la investigación del hundimiento, la querella mayoritaria de familiares denunció además en los tribunales de Comodoro Py a Macri, Aguad y Srur por presunto encubrimiento, luego de que uno de los marinos imputados asegurara en su declaración ante la Cámara que desde el 5 de diciembre de 2017, 20 días después de la desaparición del buque, el Gobierno de Cambiemos sabía dónde se encontraban sus restos.

El ARA San Juan perdió contacto a las 7.19 del 15 de noviembre de 2017, ocho horas después de que su jefe de operaciones informara sobre un principio de incendio en el tanque de baterías número 3, provocado presuntamente por el ingreso de agua por el sistema de ventilación mientras navegaba en medio de un fuerte temporal, en el marco de una patrulla de mar para tratar de identificar pesqueros ilegales. Finalmente se anunció su hallazgo el sábado 17 de noviembre de 2018.

