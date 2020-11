Compras baratas, gastronomía premium y hospedaje de lujo: así disfruta de la ciudad un turista uruguayo

Adrian vino por una estadía de dos semanas, aprovechará para hacer compras por el tipo de cambio accesible

En un nuevo paso hacia la nueva normalidad y apuntando a la reactivación económica más allá de la situación epidemiológica por el coronavirus, el Gobierno Nacional oficializó la reapertura de las fronteras para el ingreso de turistas provenientes de países limítrofes. Adrián Delapuente, uruguayo de 34 años, fue uno de los primeros visitantes provenientes de Montevideo en pisar la ciudad de Buenos Aires.

Llegó en un barco de Buquebús el viernes 30 de octubre pasado, en un plan mixto: visitar a su hermano, que reside en nuestro país hace dos años, disfrutar de 15 días de descanso y aprovechar el cambio favorable para hacer compras.

Para ingresar debió presentar un test PCR negativo para COVID-19, un seguro de asistencia médica y cumplimentar la respectiva declaración jurada.

No es su primera vez en país, es un destino que elige con frecuencia a la hora de vacacionar. En esta oportunidad, para su hospedaje optó por un hotel de cuatro estrellas Ker, ubicado en Paseo Colón al 400, en San Telmo.

“El día que me enteré de la apertura de fronteras compré el pasaje a través de la página web de Buquebús para el día siguiente . Es mi primer viaje en pandemia”, le cuenta a Infobae este joven nómada digital, especialista en Marketing.

Adrián disfrutó de la gastronomía porteña

Con la oficialización de la medida que autoriza la visita de extranjeros, hay expectativa por la llegada de turistas atraídos por la posibilidad de realizar compras a precios accesibles -en comparación a su país de origen- frente al tipo de cambio actual.

El pasaje ida y vuelta para el 13 de noviembre, le costó alrededor de 125 dólares, y el hospedaje 45 dólares la noche. “Me sentí seguro con los protocolos, tanto en el buque como en el hotel. Se respetan todas las medidas y eso es importante” , destacó.

Para su estadía vino con un presupuesto holgado. “Los precios están accesibles para los servicios de calidad que encontré. Debo reconocer que veo poco movimiento comparado a otras visitas. Creo que se debería fomentar el turismo limítrofe porque no todos saben que ya se puede visitar Buenos Aires”, agrega.

En esta estadía Adrián recorrió la peatonal Florida para comprar ropa y productos de electrónica. “La moda argentina siempre me llamó la atención, pienso disponer de unos 500 dólares para volver a casa con prendas de uso diario; desde jeans, remeras y calzado”, dice. El dinero lo cambia en la calle, a través del circuito informal.

La comparación de una pequeña canasta de productos buscados por turistas —zapatillas, celulares, perfumes e indumentaria— permite comprobar que pueden obtener beneficios de hasta 50% por el mismo producto.

Por ejemplo, unas zapatillas Adidas Court de mujer se pagan alrededor de USD 81 en Uruguay, USD 55,63 en Chile y USD 41 en la Argentina (al tipo de cambio informal).

Eso no es todo, también vino a buscar elementos de tecnología, “estoy buscando una cámara de fotos profesional. Con el tipo de cambio a mi favor voy a gastar USD 1000, algo que en Uruguay es casi imposible”, reconoce.

Recorriendo San Telmo (Foto: Franco Fafasuli)

Un celular Samsung S20 de 128 GB se consigue a USD 895 en Uruguay, USD 776 en Chile y USD 568 en Buenos Aires. Una cámara de fotos Sony modelo está USD 955, y en el exterior un 35% más.

Recoleta, San Telmo, la zona de Plaza de Mayo son todos puntos turísticos que disfruta. Esta semana la ciudad de Buenos Aires sumó, como parte del plan gradual de apertura hacia los visitantes, el circuito de Puerto Madero. Se trata de un nuevo recorrido al aire libre del programa “Turismo en Barrios”, que tiene 6 kilómetros de extensión y se estima poder concretar en una hora y 40 minutos a pie. El barrio Rodrigo Bueno se integra con dos atractivos: La Vivera y su Patio Gastronómico.

En cuanto a la gastronomía -otro punto fuerte de la Ciudad- no se perdió la oportunidad de comer asado, empanadas y pastas. “Fui a Estilo Campo. Con entrada, plato principal y vino pagué casi 3000 pesos argentinos, unos 17 USD. En Montevideo una comida similar supera los 40 dólares”.

En su habitación del hotel Ker -hospedaje que en la pandemia recibió a los repatriados y a pacientes leves de COVID-19- aprovecha para descansar y trabajar. El establecimiento incorporó un estricto protocolo, llamado Stay Safe, que fue aprobado por CABA y tiene como medidas principales la sanitización y control de temperatura al ingreso, check in virtual, kit de higiene al registrarse, desayuno take away o en room service. “Nos comprometimos con el nivel de exigencia para garantizar la mejor estadía a nuestros huéspedes, hemos capacitado a todo el personal en materia de higiene y bioseguridad”, explicó a Infobae Juan Pablo Cabanillas, gerente general del hotel.

La recepción del hotel es digital

El programa Stay Safe del hotel Ker incluye check out con distancia social

Para su movilidad, lo que le quede a mano lo hace a pie, y sino usa el servicio de transporte particular a través de la app de Uber. “Tengo un chip comprado en Argentina y lo uso para trasladarme por la ciudad, en este momento me parece lo más conveniente”.

Sus conocidos le consultaron por la situación turística en Buenos Aires, " les comenté que es un buen momento para venir, primero por la propuesta cultural, después por el clima y ahora por el tipo de cambio, que incentiva".

Esta apertura turística constituye una “prueba piloto” en el marco de la nueva normalidad impuesta por el coronavirus. Si la experiencia resulta exitosa, señaló Florencia Carignano, titular de Migraciones, “hay voluntad política de que la apertura sea más amplia y abarque a todas las provincias y después al resto de los países”. Por ahora, los turistas de países limítrofes no podrán ingresar en auto: los pasos fronterizos de Paso de los Libres (Corrientes), Cristo Redentor (Mendoza), Gualeguaychú (Entre Ríos) y San Sebastián (Tierra del Fuego) seguirán cerrados para los extranjeros y solo estarán habilitados para argentinos o argentinos residentes que regresen al país.

