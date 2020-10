Conmovedor gesto de un grupo de mujeres: alquilaron una grúa para saludar a una amiga internada en el Fleming por cáncer

Contrataron una grúa para ver a su amiga internada en el Fleming por cáncer

Las restricciones causadas por la pandemia del coronavirus y la cuarentena obligaron a un grupo de mujeres de la ciudad de La Plata a tomar una medida desesperada y muy ingeniosa para ver a Gabriela, una amiga que está internada por cáncer en el Instituto Fleming del barrio porteño de Colegiales: ante la imposibilidad de acercarse, alquilaron una grúa que las elevó a todas al mismo tiempo hasta la ventana de la habitación en la que se encuentra la mujer y desde “el aire” pudieron saludarla .

En total fueron 12 las amigas que participaron de sorpresa para Gabriela, una paciente de 52 años que está internada en el Fleming desde hace dos meses y que por protocolo no puede mantener contacto con prácticamente nadie. Pero esto no fue impedimento y las mujeres contrataron el servicio de la “plataforma tijera” -que es como se le conoce a este tipo de maquinaria- para llegar hasta lo más alto y expresarle apoyo a su amiga en la lucha contra el cáncer.

“Cómo no íbamos venir. Sabía que te íbamos a poder ver. Estamos acá boluda, no lo puedo creer. No pueden con nosotros Gabi”, se le escucha decir a una de la amigas de la mujer luego de alcanzar la terraza del edificio. De fondo se llega a observar a la paciente, quien abre la ventana con sus propias manos para poder recibir el cariño de todo el grupo.

El emotivo momento fue filmado desde el piso y luego desde el propio interior de la plataforma por una de las mujeres. Al comienzo se observa cómo la grúa eleva lentamente al grupo hasta la terraza y luego se da paso al conmovedor saludo. Con carteles y globos, las mujeres llegaron hasta Gabriela y a una distancia de al menos 8 metros, la saludaron en medio de emoción y algún que otro grito.

Según publica el diario El Día de La Plata, Gabriela y sus amigas se conocen desde hace 12 años en un grupo de running de la capital bonaerense y si bien mantuvieron contacto por videoconferencia, consideran que “no es lo mismo” que verse en persona. Así sea a varios metros y con una grúa de por medio.

“Es una mezcla de sensaciones debido a que no es una fiesta ni nada que se parezca, sino una forma de honrar una amistad de muchos años”, reveló una de las amigas en diálogo con el medio platense, quien prefirió reservar su nombre debido a que la iniciativa surgió en una charla que mantuvieron por la aplicación Zoom.

“Ella se enfermó y está internada en el Fleming, con la angustia y el aislamiento se torna difícil sostener la situación. Así que se nos ocurrió visitarla de esta forma en el día de ayer. Ella la está peleando y es una gran luchadora. Ella va a salir adelante”, agregó.

En ese sentido, añadió: “Nosotras nos contactamos con ella por Zoom, pero a veces no es lo mismo y se nos ocurrió ir a visitarla de esta forma, y lo de la grúa es porque al no poder pasar por los protocolos necesitábamos elevarnos dadas las características del edificio”.

De acuerdo con la amiga, la familia de Gabriela estaba muy contenta por el gesto. “La podíamos haber llamado, pero queríamos hacer algo que honre la amistad que tenemos. La idea era generar algo lindo y hacer algo que pudiera trascender, y hacer la diferencia en el buen sentido”, finalizó.

