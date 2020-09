Uber logró un fallo favorable de la Corte porteña pero continúa la polémica con el gobierno

Con este fallo, la Justicia ratifica que la compañía estadounidense no cometió ninguna contravención (Télam)

La controversia por la legalidad de Uber cumplió un nuevo capítulo. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dictó una sentencia favorable para la compañía, que la calificó como absolutoria . A través de un comunicado, informaron que la empresa “no cometió, ni comete ninguna contravención”, que su actividad se encuentra regulada en el ámbito porteño con plena legalidad y que la disputa judicial quedó finiquitada. Pero la Secretaría de Transporte de la Ciudad no coincide: advirtió que la resolución no la hace legal y, por el contrario, afirma que Uber continúa operando al margen de la ley .

A Uber -y a los directivos de la firma- se lo acusaba de “usar indebidamente el espacio público con fines lucrativos”. El Tribunal rechazó el recurso de inconstitucionalidad que había interpuesto el fiscal Martín Lapadú y ratificó lo actuado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA de mayo 2019.

Los jueces habían considerado que el comportamiento atribuido a los imputados no se clasificaba en la figura contravencional del artículo 86 del CC por la que habían sido acusados. En los argumentos, uno de los camaristas sostuvo que la norma se había incorporado al código en procura de proteger al espacio público de la proliferación de ferias clandestinas y puestos callejeros, pero sin plan de regular el tránsito ni el transporte de personas . El dictamen también aclara que “el régimen de faltas aplica a los que prestan el servicio público de transporte de pasajeros sin licencia o habilitación”.

Para la Secretaría de Transporte, el dictamen no habilita su operación como una actividad legal, sino que la tipifica como una falta y no una contravención (Adrián Escándar)

El documento difundido por Uber manifiesta que todas las medidas cautelares impuestas contra la empresa en el marco del proceso quedaron sin efecto: entre ellas, el bloqueo de uso de tarjetas de crédito y la suspensión de la aplicación y del sitio web. El Tribunal ratificó lo expuesto por uno de los jueces de la cámara de Apelaciones que sostuvo que “la organización de un sistema de transporte a través de una aplicación como Uber no encuadra en el uso del espacio público tipificado en los arts. 86 y 74, CC como lo pretende la acusación”, y que “la fiscalía no logra refutar esa interpretación de la Cámara, que no es irrazonable ni carece de fundamentos, más allá de que se la comparta o no”.

Felipe Fernández Aramburu, head regional de Uber para el Cono Sur, celebró la resolución: “La decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires abre un nuevo capítulo que será positivo para todos: quienes quieren moverse mejor por la ciudad y también para los que buscan en la tecnología una oportunidad económica. Queremos seguir mejorando la ciudad, con vocación de diálogo junto a los más de dos millones de usuarios y más de 75.000 socios conductores”.

Uber se considera una actividad legal en la Ciudad de Buenos Aires. La Secretaría de Transporte porteña aún no. “El Tribunal Superior de Justicia en esta causa resolvió respecto del recurso que había interpuesto el fiscal y confirmó lo que había dicho la sala en cuanto a que la actividad de Uber es una falta y no una contravención, pero no afirmó su legalidad . Por tal motivo, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el servicio de transporte de pasajeros sigue enmarcado en el Código de Tránsito y Transporte y Uber sigue sin cumplirlo”, expresaron a través de un comunicado.

Una protesta masiva de taxistas en la Ciudad de Buenos Aires (Franco Fafasuli)

“Respecto a los fallos anteriores que se dieron en esta causa ninguno sostuvo que Uber es legal -agregaron-, lo que se discutió tuvo que ver con el encuadramiento jurídico respecto a si la actividad desarrollada por Uber siendo antijurídica en todos los casos era una contravención o una falta. A tal efecto, existen además varios fallos fuera de esta causa que han afirmado que siendo antijurídica siempre, en algunos casos la actividad de transporte de pasajeros era una falta, en otros una contravención”.

Las autoridades porteñas también explicaron que, en los últimos meses, el mismo el Tribunal Superior de Justicia confirmó sentencias en juzgados y en cámaras intervinientes en material penal, contravencional y de faltas en donde queda ratificado la ilegalidad de Uber como una actividad de transporte de pasajeros.

Uber afirma que la Justicia ratificó que no cometió ninguna contravención y se da por entendido como una actividad no regulada y legal. Pero desde los órganos gubernamentales porteños comprenden que el fallo no habilita su operación, porque lo que no es delito no significa, esencialmente, que esté autorizado, permitido o que sea legal.

