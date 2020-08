Denuncian demoras de hasta 6 meses en la entrega de medicamentos oncológicos: “Hay que abrir una causa penal contra el Gobierno, es una cuestión de bioética”

“Hay que abrir una causa penal contra el Gobierno, es una cuestión de bioética”, expresan con bronca y hartazgo desde las organizaciones de lucha contra el cáncer que denuncian demoras de hasta seis meses en la entrega de medicamentos oncológicos por parte del Estado provincial bonaerense.

El Banco de Drogas de la Provincia de Buenos Aires provee medicamentos para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades crónicas de manera gratuita. “ Tienen cobertura todas las personas que residan en la Provincia de Buenos Aires y no tengan una cobertura de salud (obra social, mutual o prepaga)” , informa el Ministerio de Salud bonaerense en su web oficial.

Sin embargo, en los últimos meses, médicos oncólogos, familiares y los propios enfermos de cáncer denuncian retrasos en la entrega de medicación e incluso que nunca llegan.

Santiago Bella, vicepresidente de la Asociación Argentina de Oncología Clínica (Aaoc), reveló que desde hace un mes reciben denuncias de médicos oncólogos de la provincia de Buenos Aires avisando que “no podían indicar medicamentos ni radioterapia porque había demoras espantosas en la provisión de ambas cosas”. Desde Aaoc hicieron un relevamiento en Morón, San Martín, Vicente López, Quilmes y La Plata, donde comprobaron que “hay demoras de drogas costosas y no costosas que oscilan entre los cuatro y los seis meses”. “Imaginate que la vida de un paciente con cáncer de páncreas no tratado es de ocho meses, y vos perdiste entre 4 y 6 en la provisión de la droga”, graficó con crudeza.

La lista de municipios bonaerenses se extiende también al interior de la provincia: Bahía Blanca, Mar del Plata, Tres Arroyos. En Tandil, el Hospital Municipal tiene una lista de 40 pacientes que han tenido demoras o a los que directamente no les ha llegado aún la droga para su respectivo tratamiento. En diálogo con Infobae, Germán Poiman, Jefe del Área de Oncología del centro sanitario local, aseguró que hubo casos de más de cuatro meses de retraso. Tras la falta de respuesta de las autoridades provinciales, “les indicamos a los pacientes que tomen medidas judiciales”, expresó.

Además alertó que en diciembre se venció el convenio con los servicios de radioterapia y no fueron renovados: “Hay muchos tratamientos frenados”. “Pasa el tiempo y se sigue poniendo en peligro la vida de la gente, además de la enfermedad está la situación emocional del paciente que conlleva este tipo de situaciones” , remarcó el médico oncólogo.

En la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, desde la oposición, hace semanas trasladan los reclamos de la ciudadanía para que se garantice la atención médica a los enfermos de cáncer. Hasta el momento no hubo respuesta oficial.

En declaraciones a Infobae, Anahí Bilbao, una de las diputadas bonaerenses de Juntos por el Cambio que encabezó el reclamo al Gobierno, expresó su “preocupación” no solo por los faltantes y la demora en la entrega de medicación sino también “por los tratamientos de radioterapia para las personas que no poseen obra social, que deberían ser asistidos por la Provincia”.

Bilbao alertó por la “situación límite” que están atravesando los pacientes que dependen de ese tipo de medicación: “No podemos no darles respuesta, esas drogas impiden que la enfermedad vuelva”. “Hablan de cuidar la salud de los bonaerenses pero nosotros no podemos acceder a los datos y desde el Ministerio de Salud no nos prestan atención”, agregó contra el Poder Ejecutivo provincial.

Anahí Bilbao, diputada provincia de Juntos por el Cambio

La legisladora radical denunció que más allá de las dificultades que atraviesa la administración pública por el coronavirus a la hora de adaptarse a los protocolos de atención que demanda la nueva normalidad, en este caso hay “negligencia” de parte de las autoridades. “La pandemia por supuesto que existe, nos golpea a todos, pero no puede ser la excusa de todo”, remarcó. En ese sentido alertó también por “la gente que empezó a descuidar tratamientos de enfermedades como estas que quedaron en segundo plano por el temor al virus”.

Desde el Ministerio de Salud bonaerense atribuyeron la grave situación a la herencia recibida del gobierno de María Eugenia Vidal: “Cuando la gestión asumió en 2019 se encontró con que no se había realizado la compra anual de drogas oncológicas para abastecer el stock y dar respuesta a los pacientes, además se sumó la imposibilidad de poder comprar por una deuda con proveedores desde mediados de 2018″.

Voceros de la cartera sanitaria agregaron que la medicación que se fue entregando a lo largo de estos meses fue a partir de amparos judiciales que presentaron los pacientes: “La Justicia obliga al Estado a hacer la compra y al proveedor a vender” más allá de lo adeudado.

“Ya se iniciaron los procesos de compra de las principales drogas oncológicas”, informaron y lamentaron “no tener la autonomía para poder solucionarlo”. “Al paciente no le podés decir que presente un amparo en la Justicia, no tiene que funcionar así, pero es una de las peores herencias que se recibió. La situación heredada nos excede”, justificaron.

Marta Artigas, presidenta de la Fundación ACIAPO (Atención Comunitaria Integral al Paciente Oncológico), consideró que los problemas que acarrea el Banco de Drogas “tiene que ver con decisiones políticas, con la distribución de recursos y presupuestos”, y apuntó al “discurso vacío por parte de los Gobierno”. “El comprar para oncología no es prioridad” , lamentó.

“Hay que abrir una causa penal contra el Gobierno, no queda otra. Nos vienen con la problemática del gobierno anterior y el paciente ve la ilusión de su vida en un frasquito, es una cuestión de bioética” , expresó, con enojo.

Y concluyó con un mensaje para la gestión de Axel Kicillof: “¿Los pacientes tienen que estar en este estado por la revancha de ellos contra el Gobierno anterior?, la gente se muere por falta de medicamentos”.

