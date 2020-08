Carlos Menem no tiene coronavirus

Carlos Menem y su hija Zulemita (foto de archivoAFP)

El ex presidente y actual senador Carlos Saúl Menem no tiene coronavirus. Así lo determinó el resultado del hisopado que le practicaron al ex mandatario el martes por la tarde luego de que su ex esposa Zulema y su hija Zulemita, contrajeran la enfermedad.

Zulemita contó en las últimas horas que las sospechas surgieron a partir de los síntomas compatibles con COVID-19 que presentó una empleada doméstica que trabajaba en su casa.

La hija del mandatario no esperó a que le comunicaran los resultados ya que se lo realizaron por prevención, debido a la cercanía que Zulemita mantiene con su padre. Esos estudios dieron finalmente dos casos positivos.

“Mi mamá y yo dimos positivo y mi hijo negativo. No teníamos síntomas”, señaló Zulemita. “A mi papá lo hisoparon hoy. Vamos a esperar los resultados, ojalá sean negativos”, agregó.

El dos veces presidente y actual senador dio negativo por COVID-19 (foto de archivo: EFE)

Una vez confirmados los hisopados de Zulema y Zulemita, el testeo arrojó que la empleada había dado negativo al momento del análisis, por lo que en la familia desconocen cuándo habría sido el origen de la cadena de contagios. “Evidentemente el contagio fue antes” , indicó la hija de Menem, quien solamente perdió “un poco el gusto” y nada más.

Finalmente, durante las primeras de este miércoles, se conoció el resultado negativo del hisopado practicado al ex presidente y se confirmó que no contrajo la enfermedad.

En las últimas semanas el ex mandatario fue hospitalizado en dos oportunidades

Cabe recordar que Menem estuvo hospitalizado varias veces en el último tiempo. Durante el mes de junio pasado ingresó al Instituto del Diagnóstico, de la ciudad de Buenos Aires, a raíz de una neumonía bacteriana y al poco tiempo fue dado de alta.

Durante diez días, el ex mandatario fue sometido a diversos tratamientos con antibióticos. En aquel momento también se le realizaron los análisis de coronavirus y fueron negativos.

Con sus 90 años, Menem pudo sobrellevar dicha enfermedad severa. Y en julio volvió a ser internado por estudios de control de la diabetes y análisis nefrológicos.

