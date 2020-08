Mamá, emprendedora y viajera: dejó su trabajo estable y logró vivir recorriendo el mundo

Meme Castro ya recorrió 58 países y planea seguir su lista de destinos mundiales y nacionales. En esta foto en la ciudad vieja, Varsovia, Polonia, uno de los lugares más accesibles de Europa

Corea del Sur, Aruba, México, País Vasco, y la famosa Ruta 66 que une Los Ángeles con Chicago, eran parte del agitado plan de viaje del 2020 de María Mercedes Castro (40). Con más de 58 países visitados, el aislamiento obligatoria de la pandemia, le planteó un nuevo modo de vida a esta viajera apasionada.

“Este año cumplí cuarenta en cuarentena y entre los festejos con mi marido, pensamos la posibilidad de hacer en moto el itinerario rutero de los Estados Unidos, pero quedará para el próximo año”, cuenta Meme, como le dicen todos, a Infobae.

Hace exactamente cuatro años que esta periodista logró lo que muchos sueñan y sienten lejano o casi intocable: vivir viajando. Para lograrlo debió dejar su zona de confort, y animarse a emprender un camino desconocido, el de crear un negocio digital.

En 2016 lanzó su espacio -Muy viajera- donde relata con una filosofía espontánea y fresca sus experiencias por el mundo, también lo combina con su matrimonio y su maternidad. “Tenía en claro mi anhelo y fui a perseguirlo. Con mi marido siempre entendimos que el proyecto familiar no tiene que anular el deseo individual ni profesional. Claro que no es fácil con dos hijos, pero supe pedir ayuda a mi familia cuando necesité para lograr el equilibrio entre estos mundos”, cuenta.

En pareja hace veinte años, madre de Lucca y Lila, mantiene su profesión y maternidad activas

La pregunta que siempre surge: ¿cómo se sostiene económicamente un estilo de vida de este tipo?

“No deja de ser un trabajo donde tengo que salir a buscar marcas o auspiciantes para viajar a cada destino”.

Santuario de elefantes en Tailandia

Dejar las malas noticias atrás por una vida nómade

Antes de lanzarse a las nubes, Meme pasó por un trabajo convencional con apenas quince días de vacaciones al año. “Estuve en distintas empresas de medios con coberturas extensas en horarios a contramano de la vida familiar, corriendo para llegar con todo. Me gustó, hasta que me di cuenta que no era feliz transmitiendo malas noticias, y renuncié sin nada en la mira. Mi camino profesional fue un viaje colmado de accidentes, atajos, alegrías, decepciones, encuentros y desencuentros”.

Ya era madre de Lucca y Lila, hoy 14 y 10, inquieta sabía que tenía que seguir su pasión. “Me propuse salir al mundo, a mostrarlo. Empecé con el blog, patenté Muy Viajera, e incluso lo llevé a la tele. Entendí que había otra manera de vivir la vida”.

Cuando no está arriba de una avión o en algún destino exótico -como Dubai, Japón o Egipto- Meme se saca el modo millas para dedicar full time a sus dos hijos. “Comparto mucho su día a día, el colegio, las clases especiales... y bueno los que me conocen saben de este estilo de vida particular, tal es así que me bautizaron ‘viajera’, y así nació el nombre de mi emprendimiento”.

El inicio de todo

El viaje más importante fue el primero. “Tenía 10 años y mi mamá quería conocer Andalucía. Para lograr convencerme de que la acompañara, viajando las dos solas por primera vez, hicimos una escala en Disney. Por supuesto que entre los juegos, los shows y los fuegos artificiales tengo recuerdos muy felices, pero cuando llegamos a Andalucía simplemente no podía creer lo que estaba sintiendo. Ahí supe que algo se estaba implantando en mí. Había empezado a conocer el mundo y ya no había vuelta atrás. Quería saber y ver más”.

Viajar en familia: el mejor plan

Inspira a familias a viajar con los chicos. En esta foto en Pichilemu, Chile

Viajar es su mejor terapia y también la de su familia: “Cuando lo hacemos nos conectamos desde otro lado. Ayudándonos a tomar decisiones para el bien de todos. Una micro democracia aplicada al descubrir. Es muy estimulante para los chicos. Cuando retoman los vuelos tenemos pensado ir a Ushuaia juntos a esquiar y disfrutar del fin del mundo”.

Destinos conocidos

De la Argentina ya conoce las 23 provincias, y este año si se levantan las restricciones de circulación conocería Catamarca. “Amo el país, hay mucho para visitar y creo que aún hay lugares muy desconocidos que los argentinos no pisaron”.

Le cuesta elegir un destino nacional, es fanática de la naturaleza patagónica, de la selva misionera y de los paisajes sorprendentes de la provincia de Chubut.

Tulipanes en Trevelin, Chubut

Con casi 60 países recorridos aún le quedan en su lista varios pendientes. “No pisé todos los continentes. Tengo ganas de ir a Islandia, Hawai, Australia y Nueva Zelanda”.

El turismo que se viene

Ni bien comenzó la cuarentena se replanteó su vida: “¿Qué voy hacer si mi trabajo es viajar?”. De esta manera, ideó tres workshops de marketing turístico para ayudar a emprendedores, hoteleros y agentes golpeados por la pandemia.

En la Argentina, según datos del Ministerio de Turismo, implica 5.400 millones de dólares anuales de exportaciones, conlleva 165.000 millones de pesos en el mercado interno y emplea a 1,1 millones de personas. O por lo menos antes de la pandemia.

Por el norte argentino

“Es un sector muy golpeado que necesita rápidamente recobrar su ritmo, las predicciones a largo plazo son difíciles. Creo que los argentinos van apostar por destinos nacionales, cercanos y que le brinden seguridad”, sintetiza. Para esta muy viajera, vale la pena conocer Argentina de punta a punta como lo hizo ella.

