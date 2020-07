En otro orden, la Cámara del Crimen confirmó además el procesamiento por falso testimonio para la instrumentadora, Miriam Frías, que estuvo presente en el procedimiento en donde murió la periodista. Era una testigo clave y en el juicio no se acordó de nada. “Durante su testimonio ante el Tribunal Nro. 8, Frías se pronunció desconociendo los sucesos que presenció y que por su posición no podía no recordar, sobre todo por semejante magnitud; y sin poder precisar siquiera lo que se desarrollaba antes sus ojos, pese a que su función era asistir a los médicos tratantes”, recordó el fallo.