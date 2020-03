Sobre la instrumentadora, que se la pasó repitiendo “no recuerdo” una y otra vez en el juicio oral, cuando le tocó declarar, la jueza afirmó: "me resulta imposible creer que, ante una situación médica tan extrema como la acontecida, nada haya podido ver, oír o percibir con sus sentidos por estar, supuestamente, ‘atenta a la mesa, no al estudio en sí’”. “Miriam Eliana Frías resultaba ser una testigo primordial, no sólo por haber percibido el acontecimiento en su totalidad, sino también, por su experiencia profesional y con su reticencia lesionó el bien jurídico tutelado, al poner en peligro la decisión del caso (en el juicio oral) , ya que no considero sus ‘no recuerdo’ auténticos”. El procesamiento fue por falso testimonio y el embargo de 250 mil pesos.