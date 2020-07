Art. 4°- Es prohibido todo bullicio en ciertos casos de riña, y durante ella no podrá nadie tirar el dinero por encima de los gallos, ni pasar por el Circo con el objeto de entrar o salir, pues si por alguno de estos motivos se huyese alguno de los gallos, se deberá pagar la apuesta en caja, el causante, y si no tiene como, se le impondrá por el Juez, una pena proporcionada a su falta, no debiendo en tal caso ser valida las apuestas de afuera.