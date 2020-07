-A fines de 2013 me designaron maestra domiciliaria para el alumno Adrián (N. de la R.: nombre ficticio) de 6º de primaria. Su diagnóstico era leucemia, con un panorama poco alentador. Era mi primer caso de un alumno con una enfermedad de este tipo y Lucía, la doctora del Servicio Domiciliario, me alertó sobre mi alumno. Me dijo cosas que me fueron de gran utilidad y que creo, nunca agradecí lo suficiente. Me advirtió que quizá Adrián me preguntaría sobre su muerte, si yo iba a estar, si le iba a doler… ¿qué responderle? “En ese momento vas a saber”, me aconsejó. También me anticipó qué apariencia física tendría mi alumno.