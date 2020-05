6. ¿Es infalible este sistema? No, no es infalible. El nuevo coronavirus Covid-19 probó ser extremadamente contagioso y los nuevos casos pueden salirse de control rápidamente . Este sistema, sin embargo, es que el minimiza las chances de que eso ocurra. En Corea la gente no dejó de ir a trabajar durante el brote, y aun así logró domarlo y llevar los nuevos casos diarios a valores de un dígito. Este sistema es una esperanza concreta para salvar a la economía y salvar la salud al mismo tiempo. Si la situación se saliera de control en alguna zona específica, el Gobierno podría usar intervenciones focalizadas . Por ejemplo, podría establecer una cuarentena barrial y hacer test de antígenos extendidos (menos precisos, pero más baratos y fáciles de hacer) para hacer un primer filtro que sirva de guía al aislamiento. Está claro que aunque no existe una solución perfecta, el sistema de testeo, rastreo y aislamiento probó ser una herramienta robusta y factible que sirve tanto para cuidar la economía como para cuidar la salud.