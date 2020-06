—Fui una nena muy rebelde con el género impuesto. Mi hermana jugaba con Barbies y yo tenía un He-Man, no quería ser identificada con las “cosas de mujeres”. Me rebelaba ante el romanticismo, la cosa Dinsey, el querer ser princesa, el rosa, el tener que ser suave, cuidadosa. Como no era nada de eso sino confrontativa y plantada, me sentía como los hombres. Es más: sentía una especie de orgullo de no ser como las mujeres. Tenía todos amigos varones y me encantaba que me dijeran que no parecía una mujer sino “uno más de ellos”. No tenía ningún marco teórico y mi incomodidad hacía que yo rechazara cualquier cosa que tuviera que ver con lo que consideraba más penoso de ser mujer, y eso me hacía despreciar a otras mujeres y congraciarme con los varones. Fui adolescente en los 90, me gustaban los varones, no quería que me consideraran una enemiga. Creo que estaba pidiendo a gritos feminismo pero no lo conocía. ¿Por qué no lo conocía? El feminismo es una herramienta súper poderosa pero se nos oculta, tiene más de 300 años de historia ¿a vos te lo enseñaron en la escuela?