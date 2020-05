—Cuando hablo de autoesquemas sexuales me refiero a esta construcción que tenemos de cómo somos en la cama o en los vínculos. Hay una vocecita interna que todo el tiempo está activa y no siempre tenemos identificado cómo nos influye. El otro día hicimos un vivo en Instagram sobre el tamaño del pene. Si yo tengo construido que no voy a ser buen amante porque mi cuerpo no es el adecuado o el tamaño de mi pene no es el adecuado esto me va a impactar desde la inhibición al tener un encuentro sexual. Hay personas, como la chica de la frase, que no tienen encuentros sexuales porque sienten que no van a ser deseadas por nadie o tienen una pareja a la que le pasan el peso de la mochila que cargan. Veo muchas mujeres que se cuidan de no prender la luz o se levantan de la cama con la sábana enrollada para que el otro no las vea porque están seguras de que no son deseables.