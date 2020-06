A ellos, la cuarentena no les resulta, en sí, tan extraña: “No nos sentimos encerrados aunque estemos confinados porque los artistas no creamos entre la gente. Siempre estamos solos”, afirma y hace referencia a un texto de su autoría reciente: “Las mejores obras se hacen a solas: El Quijote fue escrito en una cárcel. O sea que para un artista no existe el confinamiento, un artista crea todo el tiempo sin estar en contacto con los demás, o no tanto”, asegura Pedro, pronto a cumplir 82 años.