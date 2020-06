La llegada de marzo marcó el fin: nunca firmó el contrato prometido, le habían pagado sólo un mes de trabajo y comenzaba a vivir de sus ahorros. La desesperación se agravó cuando los primeros infectados de coronavirus pusieron a Ecuador en toque de queda y Agostina no sabía qué estaba pasando. “Conectarme minutos a Internet me costaba 2 dólares, eso imposibilitaba informarme sobre lo que sucedía”, cuenta en diálogo con Infobae y apenada recuerda que llegó a alimentarse con los bolsones de comida que enviaba el gobierno. “La mayoría de los alimentos eran para cocinar y donde vivía no había gas natural”.