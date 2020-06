Saskia Sassen, experta holandesa y autora de “La Ciudad Global” cree que el aspecto socio-ecológico y la innovación son ejes que ser atendidos: “Tengo una lista larga para las posibles innovaciones lo que no significa cambiar todo necesariamente, pero son pequeños cambios. Hemos desarrollado suficientes innovaciones que nos permiten evitar lo químico que sabemos que viene con costo, no sólo económico. No se trata de hacer una revolución, se trata de pensar en cómo hacemos por ejemplo, para rediseñar cómo construimos las ciudades, con qué elementos. Si reemplazamos el cemento por la madera, como ya ocurre en muchos lugares de Europa. Necesitamos pensar en cambiar esas materialidades necesarias, podemos empezar por ahí”.