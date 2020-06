El ministro de Ambiente, Juan Cabandié advirtió: “Si no observamos lo económico y no cruzamos las dos agendas, abordando las dos dimensiones, todo se nos va a hacer muy difícil. El COVID-19 es una oportunidad para volver mejores, para que en la nueva normalidad, tengamos la oportunidad de revisar nuestras prácticas, productivas y domésticas”. En este sentido agregó: “Si no revisamos nuestras prácticas productivas, el posible que se sumen barreras arancelarias a los productos primarios que colocamos en Europa, y quizás el día de mañana directamente no podamos colocar parte de esa producción, y esto perjudica al productor y al país; tenemos que ir en búsqueda en la armonía entre lo productivo y lo ambiental”.