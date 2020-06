Según consigna el Fondo documental John y Peter Godwin de la Universidad de San Andrés, los gemelos fueron a cursar la escuela primaria a la Amesbury School en Surrey, Inglaterra, cuando tenían apenas ocho años. Luego, en 1933, ingresaron al Malvern College en Worcestershire donde egresaron de sus estudios secundarios. Cinco años después, retornaron al país para trabajar en establecimientos rurales a instancias de su padre. John recaló en The Australian Mercantile Land and Finance Co. Ltd. en la provincia de Buenos Aires y Peter fue a Bovril Ltd. en Entre Ríos, donde conoció a Evelyn Beryl Woodgate, hija del capataz de la estancia, quien años más tarde sería su esposa.