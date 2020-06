“Un patrón que venimos viendo no solo en el AMBA sino en la Provincia y la Nación es que la cuarentena tiene un alto apoyo y consenso social. Que a su vez coexiste con una menor sensación de peligro de contagio del virus” , explica Marina Acosta -directora de Comunicación de Analogías- a Infobae. “¿Como leemos eso? O se perdió el miedo a el contagio, porque la incertidumbre sobre el coronavirus era más alta en marzo que ahora, porque se conocen más cosas, o tiene que ver con un mecanismo de defensa que “a mi no me va a pasar”, añade.