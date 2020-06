El 77% de lo que dice López Obrador en sus conferencias sobre seguridad carece de sustento documental: Causa en Común

Durante la presentación del estudio “Información oficial sobre seguridad: no hay, no quieren, o no entienden” se explicó que se realizaron 648 solicitudes de acceso a la información a más de 20 instituciones para verificar si las declaraciones tienen sustento oficial