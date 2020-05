No es la única convocatoria. También para mañana, pero a las 16 horas, hicieron un llamado a concentrarse en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires a los dueños de Pymes y comerciantes en general afectados por la pandemia y la cuarentena. “No al Estado totalitario” o “Vení a marchar por la libertad” son algunas de las consignas de la movilización, que reclama por “una cuarentena inteligente” y “libertad para trabajar y movilizarse”. Para aquel que no pueda movilizarse en su auto o concurrir a la centro porteño, se lo llama a participar a las 17 de un cacerolazo desde su casa o en cualquier esquina. “Sí a la libertad, no al comunismo”, es otro de los mensajes difundidos en las redes sociales.