Mirá, yo cuando embaracé no había muchos libros que identificaran a la maternidad. Ahora aparecieron ficciones, aparecieron muchísimas cosas de autores contemporáneos están tomando la palabra y haciendo libros. En el momento que yo me embaracé, que fue a los 24 años, que fue a finales del 2014, no había de eso, no había esa cantidad de textos. Yo leía un blog de Agustina Carman que ella escribía también, y empecé a encontrar bastante identificación ahí, pero no lo encontraba en la literatura. Hasta que después, además de esta aparición de estos libros y de que yo me puse más curiosa, me puse a buscar más autoras en recovecos, encontré muchas autoras de principio del Siglo XX que expresaban un poco esto que una encuentra en Plath. Plath no es tan leída en la Argentina, más bien la leían por ahí las chicas que leían poesía, pero no era muy leída. Yo se lo llevé a un montón de gente y me decían que no lo habían leído aún habiendo estudiado en letras. Y para mí leer a Plath no solo fue entender la maternidad, sino muchísimas cosas. En “La Campana de Cristal” me gusta mucho un fragmento que tiene, cuando habla de “los aborrecedores de mujeres”, un término que yo me lo apropié.