En ese momento Leandro no pudo hacerlo (”estaba cursando un terciario de analista de sistemas y de técnico de redes informáticas y no me daban los horarios"), pero su hermano sí. Su entusiasmo lo contagió y, al año siguiente, se anotó en el curso de Programación Web. Hasta ese entonces -recuerda Leandro- tenía pegado un cartel en la puerta de su casa donde ofrecía “Reparación de PC y soporte técnico a domicilio”. “Era una changuita” , dice entre risas.