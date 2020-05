Fue en medio del tratamiento, que empezó una lucha que no había imaginado: la de construir su propio destino. “Las punciones, las quimios, los rayos, hicieron que me quedara totalmente pelada y sin dinero para darle de comer a mis pequeños hijos. Comencé a dar clases particulares a nenes del barrio por 5 pesos la hora, tenía que aguantarme las ganas de vomitar y el cansancio que me daban las quimios, pero era feliz teniendo un poco de plata para comprar comida. Como terapia empecé a pintar sobre madera y a vender entre amigos y conocidos que sabían de mi situación. Llamé a mi emprendimiento Aliwen, imprimí un par de fotocopias y troquelaba mi teléfono para que pudieran contactarse conmigo. Un vecino amigo, que me veía caminar de un lado al otro muy desmejorada para dar clases, me ofreció a alquilarme la casa de su hermana que tenía desocupada para que pudiera recibir niños ahí. Un día una vecina me dijo que, ya que estaba ahí, podía cuidar a su hija mientras ella trabajaba. Y ahí empezó todo”, recuerda con emoción.