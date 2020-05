La tarjeta SUBE va a quedar out o fuera de servicio para todas las personas que no tengan trabajos formales que sean considerados servicios esenciales y que no estén exceptuadas de cumplir con el aislamiento social, preventivo y obligatorio. La medida se tomó para evitar el congestionamiento del transporte que puede disparar los casos de Coronavirus. Pero no tuvo en cuenta, en la planificación ni el anuncio, la perspectiva de género.