“Por no haber recibido las aplicaciones que me correspondían en tiempo y forma mi enfermedad empeoró. Hoy estoy en una situación grave, muy crítica, necesito de la medicación en forma urgente. Si no tengo esa medicación, no va a haber forma de pararlo y lamentablemente voy a morir y no quiero”, explicó la mujer, quien decidió viralizar su reclamo para conseguir una droga llamada Pembrolizumab x 200 mg Keytruda.