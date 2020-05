Veterano en la organización de cientos de celebraciones, Eduardo Zabalegui, enfundado en un barbijo blanco, señala que la situación producida por la pandemia no puede compararse con ninguna de las crisis económicas por las que pasó el país y en especial el sector de los salones de fiestas. Recuerda que en la hiperinflación de 1989 y en en el caos de 2001/2002 (las últimas grandes crisis) sucedió algo particular: “ Muchos salones- porque no podían cumplir con lo pactado con los clientes que habían contratado las fiestas con anterioridad- no se hicieron responsables y dejaron sin celebración a la gente. Nosotros cumplimos, nos costó muchísimo, pero cumplimos y eso nos dio prestigio entre los salones. Ahora tenemos pensado hacer lo mismo. Estamos programando las fiestas que fueron contratadas para comenzar a hacerlas en los próximos meses. Si no se puede, se harán cuando nos lo permitan” .