“Ahora nos vemos por zoom o hablamos por videollamada de whatsapp, porque no todas usan zoom. La usamos mucho porque nos gusta vernos las caras, no sólo escucharnos la voz -prosigue-. Lo que es muy gracioso es que mis amigas me cuentan lo que ven Netflix, y yo no vi nada. No me engancho con las series, si empiezo una la suelto. Con lo que sí me enganché es con Facebook. Me conecto. Hice una página para la gente de AMIA. Fue casi sin querer. Apreté un botón que decía ‘formar un grupo’ y dije ¿y ahora qué hago con esto? Y lo hice para los adultos mayores. También me sumé a dos páginas de ejercicios cognitivos. Cosas como poner palabras al revés, o letras en vez de números. Entonces, lo que me gusta lo subo al grupo de Facebook. Hay muchas personas que les inrteresa eso, las entretiene”.