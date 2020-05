“Estoy esperando que firmen un papel y ya salgo. Le dije que no tenía coronavirus ni otro tipo de síntomas. Se armó un circo, o no hay noticias o yo soy la noticia. Están llenando un procedimiento, lo tengo que firmar y me van a liberar. Me preguntaron todo lo que corresponde dentro del protocolo. No he hecho nada, no rompí nada, no le falté el respeto a nadie. No entiendo lo que está pasando. Soy una persona de riesgo, tengo cuatro stent y me hacen pasar este mal momento", reveló Omar, quien escribió un cartel que mostró detrás del vidrio y en el cual remarcó que no tiene coronavirus.