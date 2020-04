“Tuve una asfixia. Pensé que me moría. Me despedí de la gente más cercana. Me tuvo que venir a buscar la ambulancia. Pude tomar codeína y un corticoide cuando empezó el episodio. Por suerte llegó rápido la ambulancia. Me reanimaron en el piso, me pusieron oxigeno y quedé internada” , le dijo a Infobae Marisol San Ramón, de 25 años. Ella es la paciente 130 en la Argentina pero se contagió el virus en Madrid, donde estaba cursado una maestría. Regresó al país el 12 de marzo, unos pocos días antes de que se decrete el aislamiento obligatorio. Y desde que el resultado de su hisopado dio positivo tuvo varios episodios de salud relacionados a la enfermedad que la llevaron al hospital ayuda respiratoria.