Mientras tanto, Doreen cuida también a Noa, la hermana menor de Jazmín, que todavía no llega a los dos años. “Su papá hace dos días que no duerme, así que se tiró a dormir un poco antes del vuelo porque si no, no lo iba a aguantar. Ella está conmigo pero de a poco entiende todo, así que tengo que entretenerla todo lo posible porque la situación es muy complicada. Su hermana Jazmín sí o sí se tiene que ir a Buenos Aires”.